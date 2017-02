Fiorentina-Udinese: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Astori; Chiesa, Vecino, Borja Valero, Milic; Bernardeschi, Ilicic; Kalinic. All. Sousa

Squalificati: Sanchez

Indisponibili: Dragowski

UDINESE (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. All. Delneri

Squalificati: –

Indisponibili: Faraoni.

STATISTICHE OPTA

16 delle ultime 19 sfide tra Fiorentina e Udinese nel campionato di A hanno fatto registrare almeno tre reti complessive, per una media di 3.6 reti ad incontro.

La Fiorentina ha vinto tutti gli ultimi otto incontri casalinghi contro la squadra friulana in A, segnado 26 reti nel parziale (3.3 di media a partita) ed ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide.

Nell’ultima gara la Fiorentina è tornata alla sconfitta dopo una serie di cinque gare in cui era rimasta imbattuta, grazie tre vittorie e due pareggi.

Nelle ultime sette partite di campionato la Fiorentina ha subito almeno tre gol in quattro occasioni: nello stesso periodo solo il Pescara (cinque) ha fatto peggio.

La Fiorentina è ancora imbattuta in casa in questo campionato: unica squadra in questa assieme a Roma e Juventus in questa Serie A.

Pur arrivando da una serie positiva di una vittoria e un pareggio, l’Udinese ha perso tre delle ultime cinque gare: tante quante nelle precedenti 11 sotto la guida di Delneri.

L’Udinese non segna in trasferta dall’11 dicembre contro l’Atalanta, per un digiuno che dura ormai da 273 minuti.

Cyril Théréau ha preso parte attiva, tramite quattro gol e due assist, a sei delle ultime otto reti dell’Udinese. Sono nove le marcature del francese in questo campionato: potrebbe raggiungere la doppia cifra per la terza stagione di fila.

Duván Zapata ha messo a segno un gol in entrambe le sfide di Serie A contro la Fiorentina, giocate tutte e due però alla Dacia Arena.

L’Udinese è la vittima preferita in Serie A di Khouma Babacar: tre reti in quattro sfide per il senegalese, inclusa la sua prima doppietta nel massimo campionato nell’ottobre 2014.

***