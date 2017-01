Fiorentina, ufficiale il ritorno di Antognoni: "La Leggenda torna a casa"

Dopo l'annuncio tramite Facebook dell'ex numero dieci viola anche la Fiorentina ha annunciato il ritorno in società di Giancarlo Antognoni.

Sul sito ufficiale del club toscano è stato infatti pubblicato un video dal titolo 'La leggenda torna a casa' contenente gol e le migliori giocate dell'ex bandiera della Fiorentina.

"Giancarlo Antognoni lavorerà in stretto contatto con la Presidenza con compiti di rappresentanza, sia sportiva che aziendale, e di collaborazione allo sviluppo delle attività sociali e promozionali - ha scritto successivamente la Fiorentina in una nota sul proprio sito ufficiale - Siamo certi che l'entusiasmo con cui Giancarlo affronterà questa sua nuova avventura e l'affetto con cui tutta la famiglia viola lo sta aspettando siano di grande auspicio per una collaborazione lunga e fruttuosa".