Fiorentina: Zarate piace al Watford

Dopo la splendida vittoria contro la Juventus di domenica sera a Firenze è tempo di pensare al mercato. In particolare a quello in uscita, perché nelle ultime ore si è verificato un forte interesse da parte del Watford, la squadra di Walter Mazzarri, per Mauro Zarate.

L’argentino quest’anno ha trovato poco spazio con la maglia viola, Paulo Sosa non l’ha quasi mai schierato dal primo minuto e spesso Zarate non è nemmeno subentrato a gara in corso (vedi il match di domenica sera). Zarate starebbe spingendo per essere ceduto e sarebbe molto contento di tornare in Inghilterra, campionato che già conosce per aver indossato la maglia del West Ham, del QPR e del Birmingham.

Mazzarri conosce bene il giocatore e tra l’altro è alla ricerca di un attaccante esterno con le caratteristiche dell’argentino. Il Watford ha fatto un primo sondaggio e l’attaccante e la società si sono presi del tempo per riflettere su ciò che è meglio per entrambi. Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più sul futuro di Mauro Zarate, ma in questo momento possiamo dire che è molto probabile che sia lontano da Firenze e dalla Fiorentina.

di Andrea Carbonari

