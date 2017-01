Frank De Boer non rimpiange l'Inter: "Quei 3 mesi a Milano mi sono sembrati un anno..."

Se l’Inter, reduce da 4 vittorie consecutive e rivitalizzata dal ‘potenziatore’ Stefano Pioli, non sente per nulla la nostalgia di Frank De Boer e dei suoi metodi nemmeno il tecnico olandese ha troppi rimpianti riguardo al suo addio prematuro alla Beneamata. In una recente intervista concessa al De Telegraaf, il tecnico Oranjie ha ammesso di aver rifiutato diverse richieste avute per allenare subito una nuova squadra perché stremato e snervato dalle energie spese durante i pochi mesi trascorsi a Milano…

" Sono stato contattato due giorni dopo le dimissioni con l’Inter. Per me è stata una cosa molto positiva. Dal licenziamento all’Inter non ne esco danneggiato, è stato un progetto difficile. Uno all’inizio pensa: oddio come sarà? E si spera di avere tempo a disposizione. Disappunto per come è finita con l’Inter? Io non guardo al passato in questo modo. Sarei rimasto volentieri più a lungo. Ma mi ha anche tolto tantissima energia l’esperienza all’Inter. Quei tre mesi sono valsi come un anno. E’ stato difficile, la preparazione la abbiamo fatta durante il campionato, mancava poco e speravo di avere più tempo, era questa l’idea iniziale. I dirigenti non possono promettere tempo, ma sanno che non sono un allenatore per il breve periodo. Se avessi avuto successo sarebbe stato molto bello, l’Inter è ancora un top club nel mondo. Non serbo rancore e non mi sento danneggiato, anche perché so che i tifosi dell’Inter mi apprezzano e questo mi fa molto piacere. "