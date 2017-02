Futuro in Scozia per Frank de Boer? Il Glasgow Rangers pensa a lui

Panchina cercasi per il tecnico olandese De Boer. L’ex allenatore dell’Inter, esonerato ormai più di 3 mesi fa, è alla ricerca di una panchina nonostante la scelta di restare fermo fino a giugno. Secondo alcune fonti inglesi, la nuova panchina che andrà ad occupare il tecnico potrebbe essere quella del Glasgow Rangers. La squadra scozzese vorrebbe un profilo europeo per ambire a traguardi più importanti e il primo nome in lizza sarebbe proprio quello di De Boer.

L’olandese vorrebbe aspettare la fine della stagione per prendere la decisione definitiva anche perché spera ancora in una chiamata di una squadra più prestigiosa di quella scozzese. Gli scozzesi, d’altro canto, non hanno più un tecnico dopo che Warburton ha dato le dimissioni insieme al suo staff e avrebbero la necessità di trovare un sostituto nel minor tempo possibile.

Futuro in Scozia per Frank De Boer? Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane.