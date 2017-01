Gabbiadini dice addio al Napoli: passa al Southampton a titolo definitivo

Alla fine è andata come tutti si attendevano, nonostante le tensioni degli ultimi giorni: Manolo Gabbiadini lascia dopo due anni il Napoli e diventa un nuovo giocatore del Southampton, che ha annunciato ufficialmente il suo acquisto con un tweet e con un comunicato. 20 milioni per il completamento dell’operazione, 17 per il cartellino più 3 di bonus che arriveranno (in base alle prestazioni del giocatore) entro due anni dall’acquisto.

Accontentati tutti

L'affare si è concluso nella giornata di lunedì, dopo un lungo summit tra lo stesso De Laurentiis, il ds Cristiano Giuntoli e Silvio Pagliari, procuratore di Gabbiadini. La scorsa settimana l'agente aveva tuonato: "Se il Napoli non abbassa le pretese, si rischia il bagnomaria". Alla fine sono stati accontentati tutti: il club azzurro, desideroso di monetizzare per non ritrovarsi un calciatore svalutato in rosa fino al termine della stagione, gli inglesi e lo stesso Gabbiadini, la cui ultima presenza (con gol) risale alla gara di Coppa Italia contro lo Spezia del 10 gennaio.

Ecco le prime parole dell'ex attaccante del Napoli che si presenta a stampa e tifosi...

" Sono contentissimo, aspettavo questo giorno da un mese. Non vedo l'ora di cominciare [Manolo Gabbiadini] "

Filo tricolore con Pellé

I Saints, il club che con più insistenza ha trattato con gli azzurri, tornano dunque a puntare su un attaccante italiano a pochi mesi dalla partenza verso la Cina di un centravanti che ha fatto sfracelli: Graziano Pellé. Gabbiadini avrà il compito di riallacciare il filo tricolore con l'attaccante leccese, ma soprattutto di riconquistare quella fiducia che a Napoli non è mai riuscito ad avvertire. Riserva di Gonzalo Higuain nella scorsa stagione, in questa non è riuscito ad approfittare dell'addio del Pipita e neppure dell'infortunio di Milik, venendo scavalcato da Mertens e poi affiancato dal neo acquisto Pavoletti. Separazione inevitabile, alla corte del francese Puel l'opportunità di ricominciare.