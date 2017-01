Gabbiadini-Napoli, l'agente annuncia l'addio: "Andrà in Bundesliga o in Premier"

Un gol come regalo d'addio. Un guizzo ravvicinato per rendere un po' più dolci gli ultimi minuti di un rapporto ormai prossimo alla conclusione. E per distogliere l'attenzione, almeno per qualche ora, da un mercato invernale che - stavolta sì - porterà Manolo Gabbiadini lontano da Napoli. Per andare dove, nessuno ancora lo sa. Anche se il procuratore dell'attaccante azzurro, Silvio Pagliari, giura in un intervento su 'Radio Onda Libera' che tra pochissimi giorni ogni tassello sarà già stato collocato al posto giusto.

Gabbiadini Ranocchia - Napoli-Inter - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

" Al massimo la prossima settimana chiudiamo tutto. Siamo già d'accordo con il Napoli, la decisione è stata presa d'accordo con il club e con Giuntoli. Anche se non dirò nemmeno sotto tortura dove potrà andare a giocare Manolo "

In ogni caso, le pretendenti all'ex attaccante della Sampdoria sono quelle di cui si parla da giorni, se non da settimane: i tedeschi del Wolfsburg sono il club che con maggiore insistenza sta trattando con il Napoli, mentre in Inghilterra sembrano andare tutti pazzi per Gabbiadini, cercato da Southampton, Everton, Stoke City e - notizia di oggi - anche dal Leicester campione in carica. Ok, la pista è giusta, secondo Pagliari:

" Se lo vedo meglio in Bundesliga o in Premier League? Dico solo che andrà in uno dei due campionati. Manolo ha forza, potenza e tecnica: si troverebbe benissimo sia in Germania che in Inghilterra "

A Napoli 24 gol

Niente Italia, dunque, e del resto è una strada battuta sempre molto superficialmente dal Napoli e da Pagliari. Si era parlato di Fiorentina all'interno di un possibile scambio con Kalinic, poi di Sampdoria (dove Gabbiadini ha già giocato dal 2013 al gennaio del 2015) in cambio di Muriel. Il presidente blucerchiato, Massimo Ferrero, aveva aperto: "Se De Laurentiis ci sta, lo riporto qui volentieri". Niente da fare: tra pochi giorni anche l'attaccante bergamasco entrerà a far parte di una sempre più nutrita schiera di emigranti calcistici. Lascerà il Napoli con un bottino di 24 reti messe a segno tra tutte le competizioni, delle quali 16 in campionato.

Secondo noi: Da un anno Gabbiadini è cercato con insistenza dal Wolfsburg: nel gennaio del 2016 era stato il Napoli a chiudere con decisione alla prospettiva di una cessione del mancino, ma ora le condizioni sono radicalmente cambiate. La Bundesliga, terra di gioco offensivo, spazi aperti e gol a grappoli, potrebbe essere l'ambiente ideale per rilanciarsi, pur se alla corte di Ismael l'azzurro dovrebbe convivere con la concorrenza dell'ex viola Mario Gomez. Meno adatta a lui appare invece la Premier League: Manolo ha già dimostrato più volte di peccare non tanto sul piano tecnico, quanto - anche a causa di un'autostima sempre più scarsa - su quello della cattiveria, della ferocia sotto porta. Un limite che in Inghilterra potrebbe penalizzarlo oltremodo.