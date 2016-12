Gabbiadini salva il Napoli a Firenze, la Roma piega il Chievo. Vincono Toro e Cagliari

Fiorentina-Napoli 3-3 (Bernardeschi 51' e 69', Zarate 82'; Insigne 25', Mertens 68', Gabbiadini rig 93') - REPORT - PAGELLE

Finisce 3-3 al Franchi, in una gara totalmente illogica. E alla fine a strappare un mezzo sorriso è il Napoli, che stava buttando via una partita in cui era andato due volte in vantaggio. Il rigore all'ultimo respiro di Gabbiadini (fallo di Salcedo su Mertens, che aveva già segnato il momentaneo 2-1 campano) salva gli azzurri da una sconfitta che, probabilmente, sarebbe stata immeritata. Il grande secondo tempo della Fiorentina, dopo il vantaggio di Insigne nel primo, non è bastato a Paulo Sousa per ottenere una vittoria scacca-crisi, come del resto non sono servite la super prova di Bernardeschi (due gol e un assist) e la prodezza di Zarate. Un punto a testa, che va molto meglio al Napoli.

Roma-Chievo 3-1 (El Shaarawy 45', Dzeko 52', Perotti rig 91'; De Guzman 37') - REPORT - PAGELLE

La Roma chiude il 2016 al secondo posto, avvicina (seppur con una gara in più) la Juventus e tiene a distanza il Napoli. Serata quasi perfetta per i giallorossi, anche se a passare per primo è a sorpresa il Chievo: al 37' de Guzman batte Szczesny in tuffo di testa. El Shaarawy pareggia nel primo minuto di recupero del primo tempo, Dzeko porta avanti la squadra di Spalletti a inizio ripresa. Nel finale c'è gloria anche per il neo entrato Perotti, che si guadagna (fallo in area di Costa) e trasforma il calcio di rigore del definitivo 3-1.

Cagliari-Sassuolo 4-3 (Sau 14', Borriello 62', aut Terranova, Farias 75'; Adjapong 29', Pellegrini 33', Acerbi rig 58') - REPORT -PAGELLE

Sotto per 3-1 nella ripresa, il Cagliari risorge dalla ceneri e grazie alla premiata ditta Borriello-Farias regola il Sassuolo al Sant'Elia imponendosi per 4-3 e guadagna tre punti fondamentali in chiave salvezza. Sassuolo in dieci uomini dal minuto 34: Pellegrini fa un gran gol ma dopo un minuto si fa buttar fuori per un'entrata a piedi uniti ai danni di Di Gennaro.

Torino-Genoa 1-0 (Belotti 49') - REPORT - PAGELLE

Il Torino esce dalla crisi e dopo tre sconfitte di fila si rialza grazie a una zampata di Belotti. Il Genoa gioca meglio, ma i granata passano al 49' con il loro bomber su punizione calciata da Ljajic. I rossoblù hanno poco da rimproverarsi eccetto la concretezza sotto porta. Mihajlovic vede la sua squadra rilanciarsi nelle zone alte della classifica.

Sampdoria-Udinese 0-0 - REPORT -PAGELLE

Un punto a testa e buon Natale a tutti. Sampdoria e Udinese decidono di farsi un regalo e dalla tranquilla sfida di centroclassifica viene fuori il più classico degli 0-0. Udinese che parte meglio, Samp che poi esce e ci prova soprattutto mettendo in scena il possesso palla, ma alla fine la squadra dell’ex Delneri è attenta e pronta a ripartire in contropiede e da questa trama, per 90 minuti, non se ne esce. La Samp ferma così la striscia di 3 vittorie consecutive dell’Udinese e torna a far punti dopo i due ko con Lazio e Chievo.

Palermo-Pescara 1-1 (Quaison 33', Biraghi rig 92') - REPORT - PAGELLE

Niente vittoria per il Palermo che deve accontentarsi di un pareggio contro il Pescara, nello scontro salvezza prima delle festività natalizie. Che rammarico per la squadra di Corini che aveva dominato in lungo e in largo il match, senza riuscire però a raddoppiare e a mettere in cassaforte il risultato. Il Pescara non tira mai in porta ma l'intervento di Giancarlo González in pieno recupero, su Caprari, regala il rigore agli ospiti, con Biraghi a spiazzare Posavec. L'ex Inter chiude così la maledizione dal dischetto per gli abruzzesi dopo gli errori di Memushaj e Caprari delle ultime settimane. E dire che Memushaj ha avuto anche l'occasione per portarla a casa al 95'...