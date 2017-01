Gabbiadini-Southampton, ora c'è l'accordo col Napoli: 17 milioni più 3 di bonus

Gabbiadini-Southampton, questa volta è realtà. Dopo una lunghissima trattativa, il club britannico ha finalmente trovato l'accordo con il Napoli sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 17 milioni, più 3 milioni di bonus legati alle prestazioni del giocatore.

Le due società rischiavano di far saltare il tutto proprio a causa del bonus, visto che De Laurentiis voleva a tutti i costi arrivare a 20 milioni tra la base di acquisto, l'obbligo di riscatto e il bonus. Tutti contenti quindi, il Napoli libera un posto in attacco in vista del ritorno di Milik mentre Gabbiadini avrà finalmente più spazio, importante in ottica Nazionale. Il Southampton garantisce inoltre un 10% come percentuale, in favore del Napoli, in caso di futura cessione del classe '91.

Per il giocatore ci sarà la firma su un contratto di 5 anni a 2,9 milioni a stagione (bonus compresi). Riuscirà a fare bene in Premier League come un certo Graziano Pellè? Il classe '85 ha lasciato infatti un ottimo ricordo al St Mary's Stadium con 30 reti in 80 presenze (in tutte le competizioni) con i Saints, 23 in Premier League....