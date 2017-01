Gabbiadini verso il Southampton, un ultimo rilancio ed è affare fatto

Il futuro di Manolo Gabbiadini è sempre più lontano da Napoli. Il Southampton, club di Premier League che ieri sera ha eliminato il Liverpool nella semifinale di Coppa di Lega, ha formulato una importante offerta di 16 milioni più 4 di bonus.

Con un piccolo rilancio, l’affare, per quanto riguarda le società, potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Anche l’attaccante ex Bologna e Sampdoria sembra essersi convinto dei “saints”, ma non è comunque da escludere che possa prendere altro tempo per aspettare un’altra squadra di Serie A.

Cresciuto nella vivaio dell’Atalanta, Gabbiadini è approdato a Napoli due anni fa, quando sulla panchina azzurra c’era ancora Rafa Benitez. Dopo i primi ottimi sei mesi, il giocatore ha trovato alcune difficoltà, soprattutto quest’anno. Chiamato a ottobre a sostituire l’infortunato Milik, quasi tutte le sue prestazioni da titolare sono state sottotono, e ora, con l’arrivo di Pavoletti, il suo spazio è ulteriormente ridotto. Adesso può cercare rilancio in Premier.