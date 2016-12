Gabigol: "2016 meraviglioso, non potrei chiedere di più"

"Il 2016 è stato veramente un anno meraviglioso. Il titolo con il Santos, la convocazione e la medaglia d'oro alle Olimpiadi, la convocazione per la nazionale maggiore e il trasferimento in uno dei più grandi club europei". L'attaccante dell'Inter Gabriel Barbosa, detto 'Gabigol', saluta così tramite i propri profili Facebook l'anno che sta per andarsene.

"Cosa potrei chiedere di più? - ha aggiunto il brasiliano - Che il 2017 sia un anno di tanta prosperità e salute per tutti noi. E logicamente ringrazio Dio per tutto quello che ha fatto e sta facendo nella mia vita".