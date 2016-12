Gabigol fa retromarcia: “Resto all’Inter, tutto il resto sono sciocchezze”

Gabigol-Inter, si continua. Secondo quanto riporta “Goal”, l’attaccante brasiliano avrebbe espresso il desiderio di rimanere in nerazzurro nonostante il risicatissimo spazio avuto a disposizione con Frank De Boer prima e Stefano Pioli poi, e le conseguenti voci di mercato che l’avrebbero voluto prima in prestito in una squadra di medio-bassa classifica per fare esperienza in Serie A, e poi con la maglia del Liverpool per un’avventura in Premier League.

Mentre i rumors di calciomercato si rincorrono con quelli di un incontro tra l’entourage del giocatore e l’Inter a gennaio per definirne il futuro, Gabigol esprime dal Brasile la propria volontà di proseguire nel progetto cominciato quest’estate.

" Sono qui soltanto da tre mesi, c’è bisogno di tempo per adattarmi alla città e alla squadra. Sono molto contento all’Inter. Ovviamente spero di poter giocare di più, ma sono felice e capisco che devo avere pazienza. Mi alleno ogni giorno per migliorare e ogni giorno mi sento sempre più a mio agio. Il mio piano è rimanere all’Inter e lasciare qui il segno proprio come ho fatto con il Santos. "

“Penso che ci siano molte persone che dicono sciocchezze – ha aggiunto Gabigol -. In Serie A si gioca un calcio diverso da quello brasiliano, con grandi giocatori. Sono arrivato qui molto giovane, trovando calciatori di grande esperienza, che giocano in questo campionato da tempo. Sto cercando di imparare il più possibile e credo sia soltanto una questione di tempo. Nessun giocatore ha fatto subito il titolare appena arrivato”.