E' il giorno di Gabriel Barbosa, o meglio Gabigol. Arrivato a fine mercato all'Inter come il nuovo fenomeno del calcio brasiliano, l'ex Santos ha però trovato pochissimo spazio nell'Inter finendo per diventare un caso. Pazienza, lavoro e fiducia, soprattutto da parte di tifosi, compagni e anche di Stefano Pioli. Fino ad oggi, 19 febbraio, col primo gol ufficiale in nerazzurro. Una rete pesantissima, da tre punti, sul campo del Bologna che tiene l'Inter aggrappata al treno Champions. E i social, ovviamente, si sono scatenati

Video - I calciatori più costosi della storia... per età al trasferimento 01:13