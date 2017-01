Gagliardini e la regia dell'Inter: il rischio c'è, ma il fascino è indiscutibile

Non è ufficiale, ma potrebbe diventarlo nelle prossime 48 ore. L’Inter, dopo aver sondato le piste che portavano a Rincon e Lucas, ha virato in modo deciso su Roberto Gagliardini, centrocampista rivelazione dell’Atalanta. E, con un’offerta di 30 milioni (bonus compresi), è pronta a mettere a disposizione di Stefano Pioli il classe 1994. Sei mesi di prestito, poi il riscatto. Il modo migliore per dimostrare che la politica di Suning sui giovani italiani non era limitata alle promesse, ma è qualcosa di molto concreto.

Eppure, nello specifico, questo ingaggio si tramuterà in un caso tattico da tenere in seria considerazione. Perché dal nerazzurro dell’Atalanta a quello dell’Inter ne passa. Specie se, a 22 anni e dopo soli sei mesi da titolare in Serie A, sei chiamato a prendere le redini del centrocampo come giocatore davanti alla difesa. Il ruolo in cui negli ultimi anni è stato spesso criticato Gary Medel, quello che nelle idee di Pioli passerà in pianta stabile a un ragazzo che potenzialmente è il futuro della mediana italiana. Per capire quello che potrà accadere, abbiamo confrontato statisticamente le sue prestazioni con quelle del cileno (dati Whoscored).

Il confronto sui passaggi

Dal punto di vista statistico, e considerando i dati della stagione attuale ottimizzati sui 90 minuti di gioco, Medel esce da vincitore sia per percentuale di passaggi completati (91,8% contro 84,8) che per numero di passaggi medi a partita (65 contro 50,5) e numero di passaggi corti (55,8 contro 41,2). Nemmeno il numero di passaggi lunghi salva Gagliardini, staccato dai 3,9 medi del cileno e fermo a 0,7. Un dato che potrebbe essere preoccupante se Stefano Pioli intenderà affidarsi all’atalantino come mediano davanti alla difesa.

Il confronto statistico

Un confronto statistico più ampio, spiega invece come Gagliardini sia un calciatore dotato di una complessità maggiore rispetto a quella di Medel. L’atalantino spicca per il suo contributo offensivo (assist, passaggi chiave e dribbling), ma non è affatto indietro in quello difensivo. Identico il numero di intercetti, soltanto di poco inferiore quello dei tackle. Sui duelli aerei, invece, non c’è nemmeno sfida. Gagliardini vince 2,9 a 0,8. Semmai, a preoccupare è il numero delle palle perse. Medel ne lascia per strada 0,5 a partita. Gagliardini addirittura 3,1.

Il confronto sulle posizioni in campo

La chiave del futuro di Gagliardini sta però nella differenza di atteggiamento che gli verrà chiesta all’Inter. La sua heat map attuale, confrontata con quella di Medel, chiarisce una differenza sostanziale nell’interpretazione del ruolo di mediano. Il calcio di Gian Piero Gasperini non prevede la presenza di un centrocampista stabile davanti alla difesa, ma obbliga a giocare a tutto campo, sempre alla ricerca del pressing sul portatore di palla. All’Inter, invece, gli sarà chiesto di maturare e far valere il proprio fisico aggiungendo un maggiore senso della posizione. Il rischio corso dai nerazzurri in questa operazione è proprio questo, un cambiamento di pelle affatto scontato nonostante i mezzi tecnici di Gagliardini. Ad aiutarlo, però, potrebbe essere la presenza dello stesso Medel alle sue spalle. Perché, se come sembra, il cileno si trasferirà soltanto sulla linea difensiva, l’inserimento dell’atalantino potrebbe essere meno complicato del previsto. Un motivo in più per essere ottimisti e affascinati da una scelta indubbiamente di prospettiva come quella interista.