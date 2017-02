Gagliardini scalda i motori: "A Torino per fare risultato"

"Se portiamo noi a casa la vittoria sicuramente diamo un messaggio importante al campionato". Ha le idee chiare il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini, intervenuto in conferenza stampa in vista del derby d'Italia con la Juventus in programma domenica sera. "E' una gara difficile contro la squadra più forte, ma andiamo lì per fare risultato - ha proseguito l'ex giocatore dell'Atalanta - Abbiamo la convinzione di poter andare a Torino e potercela giocare. Dobbiamo partire forte, restare corti e poter attaccare".

Gagliardini è poi tornato sull'ultima sconfitta con la Lazio. "Dispiace per la Coppa Italia, ma la squadra ha dimostrato di esserci - ha evidenziato - Sono contento di questo mio inizio all'Inter e spero di poter continuare così. Arrivare qui è stata una grande emozione. Quest'estate ci sono anche gli Europei Under 21, un obiettivo importante per me". Il giocatore nerazzurro crede all'obiettivo Champions. "Ce la possiamo giocare con Roma e Napoli - ha concluso - abbiamo anche gli scontri diretti".

A chi gli chiede a quale giocatore assomigli, gagliardini replica che "non mi piace fare paragoni, mi piacciono tanti giocatori di qualità ma hanno caratteristiche diverse dalle mie - ha concluso - Ho cambiato mentalità e modo di giocare con Gasperini all'Atalanta e questo mi ha aiutato tanto. Quest'anno è stato particolare, è stato un crescendo continuo e incredibile".