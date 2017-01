Gagliardini si presenta: "L'Inter mi ha voluto più di tutte"

Senza paura, ma con tanta voglia di iniziare: si presenta così Roberto Gagliardini, che in barba ai suoi 22 anni e a un'esperienza in Serie A tutto sommato molto limitata mostra di sapere da dove è partito e, soprattutto, dov'è arrivato. Ovvero a un club che ha come obiettivo quello di vincere. Sempre e comunque. E che, da ora in poi, spera di farlo con una matrice sempre più italiana, a partire proprio dall'ex centrocampista dell'Atalanta. Presentazione al mondo nerazzurro per il "Gaglio", che dagli studi di 'Inter Channel' risponde alle domande social provenienti dai tifosi.

"L'Inter un punto di arrivo"

" Perché ho scelto l'Inter? Perché ha una storia incredibile e perché mi ha voluto più di tutti. Giocare a San Siro non mi spaventerà. Essere qui è un sogno che si avvera e una grande opportunità "

È un Gagliardini sereno, dunque, e allo stesso tempo cosciente della grande sfida che lo aspetta: confermare all'Inter quanto di buono mostrato a Bergamo. "Sono orgoglioso di essere stato scelto per il progetto di Suning, che vuole riportare il club ai livelli di un tempo". Il modello del presidente è un ex juventino, Paulo Pogba, "il migliore del ruolo"; quello del passato dell'Inter, "sicuramente Javier Zanetti, un esempio". Il sogno, invece? "Segnare nel derby al 90': classica partita da 0-0 decisa da un mio gol". E ancora: "Sono rimasto un po' sorpreso: ero convinto di rimanere all'Atalanta, poi è arrivata questa offerta e l'ho colta al volo. Inter come punto di partenza o di arrivo? Di arrivo".

