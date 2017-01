Galliani: "De Sciglio alla Juventus? Mai avuto contatti, il Milan punta al rinnovo"

Il Milan è ancora fermo sul mercato con i rossoneri che hanno ufficializzato solo lo scambio di portieri Gabriel-Storari con il Cagliari. Da una parte il tentativo di arrivare ad un attaccante esterno, dall'altra riuscire a blindare alcuni dei migliori giovani in circolazione del nostro campionato.

Su De Sciglio c'è il continuo pressing della Juventus che vorrebbe strappare il terzino classe '92 per il dopo Évra, ormai deciso a partire e a lasciare i bianconeri.

La Juventus punta anche Masina e Kolašinac, nessuno dei due si muoverà a gennaio, con il bosniaco che potrà arrivare a giugno a parametro zero. Nella testa della dirigenza bianconera, però, De Sciglio resta il favorito anche grazie alla sua esperienza a giocare in una big e in una linea difensiva come quella juventina, che più volte lo stesso giocatore ha integrato in Nazionale.

Galliani però smentisce ogni trattativa con la Juventus, anzi...

" Non ho mai parlato con la Juventus di De Sciglio. Non c'è nessuna offensiva, ha un contratto per un anno e mezzo. Abbiamo tutto il tempo per fare il rinnovo "

A margine dell'assemblea di Lega di Serie A, l'amministratore delegato rossonero è stato categorico, affermando di voler blindare il giocatore con un rinnovo di contratto (attuale accordo in scadenza a giugno 2018): “Mercato? Io sono felice della vittoria di ieri, abbiamo fatto un bellissimo secondo tempo e ci siamo qualificati. Adesso affronteremo la Juventus che troviamo spesso in questo periodo. Qualche anno fa ci capitava con il Barcellona, ora con loro...”.