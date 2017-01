Galliani mette le mani sul Papu Gomez e si muove per giugno, ma lui ci sarà?

L'amministratore delegato dei rossoneri Adriano Galliani, impegnato in questi giorni sul fronte Deulofeu, con contatti costanti con l'Everton per ottenere il prestito, si è fatto avanti anche per il Papu Gomez. Per il numero dieci dell'Atalanta di Gasperini, assoluto protagonista in questa stagione, il discorso sembra più orientato verso giugno, però l'interesse dei rossoneri va tenuto in seria considerazione. Quindi anche se l'affare Deulofeu non dovesse andare in porto, non ci sarebbe margine per il Papu a gennaio.

Ma chi farà il mercato a giugno?

Galliani nella giornata di ieri ha incontrato Giuseppe Riso, agente del giocatore argentino: Galliani e Riso si conoscono e già in passato hanno avuto modo di collaborare in alcune operazioni, ad esempio quella che portò Bryan Cristante dal Milan al Benfica. Un interrogativo però a questo punto diventa quasi automatico: come mai Galliani porta avanti operazioni per giugno? Con la nuova proprietà cinese, che dovrebbe essersi insediata in tempo per il mercato estivo, è difficile che lo storico amministratore delegato possa trovare spazio, soprattutto in ottica mercato, campo in cui la coppia Fassone-Mirabelli sta già preparando il terreno da tempo. Galliani sta lavorando su più fronti in questo mercato di gennaio che, a scanso di equivoci, dovrebbe essere il suo ultimo al Milan. Dunque che valenza hanno eventuali interessamenti o accordi per giugno portati avanti dallo stesso Galliani? Sembra inverosimile che l'attuale amministratore delegato porti avanti operazioni che poi non si trovi a chiudere lui in prima persona. C'è da dire però che il giocatore piace parecchio a Montella, che lo ha allenato a Catania e che lo avrebbe voluto con sè anche a Firenze.

Il caso Orsolini

Un esempio in tal senso può essere l'interessamento delle settimane scorse, o meglio una trattativa quasi chiusa, per Riccardo Orsolini, che sembrava ormai diretto al Milan. Un affare che invece è saltato per una mancanza di condivisione con la nuova proprietà cinese sul nome di Orsolini. La conferma è arrivata nelle ultime ore dall'agente dello stesso giocatore, Donato Di Campli:

" E' stata una trattativa reale, ho incontrato personalmente Galliani, che però non poteva chiudere l’operazione perché non aveva la ratifica dei cinesi e non poteva fare mercato. Era molto dispiaciuto. Ritenevo che il progetto del Milan fosse molto importante, avevo anche parlato con Montella "