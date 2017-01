Galliani: "Trattiamo Deulofeu, ma ci vuole tempo. Sosa non parte"

"Entro stasera una risposta per Deulofeu? No no, stiamo parlando insomma. Ci vuole tempo, si negozia, si parla, si chiacchiera e si discute".

Così Adriano Galliani, vicepresidente del Milan, intercettato dai microfoni di MilanNews.it all'uscita da Casa Milan a proposito della trattativa con l'Everton per l'esterno d'attacco Gerard Deulofeu. Galliani ha poi ribadito l'incedibilità di Jose Sosa, richiesto dal Fenerbahce.

"Non lo diamo, abbiamo deciso con l'allenatore che resta al Milan", ha detto l'ad rossonero.