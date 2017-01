Gandini: "Mercato? Dobbiamo rimpolpare settore offensivo"

Con la partenza di Salah per la Coppa d'Africa e l'addio di Iturbe, finito al Torino, la Roma ha "la necessità di rimpolpare il settore offensivo". A dirlo è l'amministratore delegato della Roma Umberto Gandini in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo una squadra competitiva, ma abbiamo gli occhi aperti per vedere cosa fare per migliorare la rosa - ha proseguito il dirigente giallorosso - Stiamo monitorando varie situazioni, il mercato è molto dinamico, nel corso delle prossime 2-3 settimane tante cose cambieranno".

"Contentissimi di Spalletti"

"C'è totale trasparenza, i giocatori e i risultati firmeranno il rinnovo di contratto di Spalletti. Noi siamo contentissimi di lui - ha proseguito - il mister ha tutto il nostro supporto, sia prima che durante che dopo questo mercato. Andiamo avanti insieme verso il percorso che abbiamo scelto. Totti e De Rossi? Sono due casi trasparenti, svolgono la loro professione in maniera esemplare. La società è pronta a discutere con loro ed ascoltarli in qualsiasi momento. Non vedo problemi, sono due patrimoni non solo della Roma ma del calcio italiano e mondiale".

"Non ci manca nulla per vincere"

"Non manca nulla per vincere, se proprio vogliamo trovare qualcosa potrebbe essere la consapevolezza di poter vincere. I giocatori sotto la guida di Spalletti stanno apprendendo quest'arte. Quanto conta la società? E' parte della cultura di tutti i grandi club avere una struttura organizzativa che trasmetta valori e determinazione agli interpreti sul campo".

"Lo stadio? Speriamo di iniziare quest'anno"

"Prima pietra del nuovo stadio nel 2017? E' quello che ci auguriamo tutti, è in testa ai pensieri della società dal presidente in giù . E' un progetto di ampio respiro importantissimo non solo per la città di Roma ma per l'Italia e il calcio italiano. Speriamo che questo avvenga il più presto possibile. Quale sarà l'impatto sulla città? Nel breve la possibilità di costruire porterà almeno 1500 addetti nel settore dell'edilizia, fino ad avere 4000 posti a pieno regime per gli addetti al business park e nelle sedi nell'area".