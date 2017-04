Gasperini, Caldara, Spinazzola & co.: la Juventus a Bergamo minacciata da 'juventini'

Venerdì sera la Juventus volerà a Bergamo in un match che tra passato, presente e futuro, è fortemente caratterizzato dalle tinte bianconere.

In primis c’è un ricordo – e da un certo punto di vista un auspicio juventino – di una trasferta a Bergamo di vent’anni fa esatti, clamorosamente caduta di venerdì, dove la Juventus di Lippi ipotecò il 24esimo Scudetto poco prima di volare in finale di Champions League (poi persa a Monaco di Baviera contro il Borussia Dortmund).

Scudetto e Champions League sono molto connessi nel venerdì sera bianconero. Quella dell’Atleti Azzurri d’Italia è infatti con ogni probabilità l’ultima vera trasferta complicata della Juve, che con un paio di successi e qualche aiuto dall’altra parte potrebbe presentarsi all’Olimpico di Roma già da campione d’Italia. Allegri dovrà però gestirsi, sapersi dosare tra la voglia di chiudere tutto e un appuntamento a Monte Carlo mercoledì che diventa il nuovo clou della stagione bianconera, in un’ossessione chiamata Champions League che quest’anno, per mille ragioni, sembra più che mai alla portata.

Gian Piero Gasperini ai tempi della Primavera della JuventusLaPresse

Di fronte però ci sarà un’Atalanta che tra interpreti e allenatore è più che mai caratterizzata dal bianconero. Dalla Juve è naturalmente passato Gian Piero Gasperini, che juventino è dalla nascita e alla Juventus ha ottenuto i primi successi in panchina, quando con una Primavera di grande qualità dominò un paio di campionati e il Viareggio. Poi ci sono ex come Andrea Masiello, passato dalla Juve ai tempi di Capello e che lo stesso Capello aveva etichettato – probabilmente esagerando un po’ – come il ‘Thuram bianco’. E infine c’è il presente e il futuro, targati Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola.

Due visti allo Juventus Stadium ad esempio per godersi Juventus-Barcellona, e che a differenza del povero e bersagliato Gagliardini prendevano le misure su ciò che potrebbe aspettarli tra qualche tempo. Caldara, bloccato dalla Juve per la cifra importante di 15 milioni di euro (+6 di bonus), resterà parcheggiato a Bergamo ancora un po’ ma pare destinato a diventare la colonna portante della difesa del futuro; Spinazzola invece, che dalla Juve è partito, sembrerebbe poterci tornare già nella prossima stagione, anche se l’esplosione definitiva di Alex Sandro rischierebbe un po’ di tarpargli le ali.

Quel che è certo è che per ora, l’intera banda “juventina” di Bergamo, vede solo nerazzurro e ne ha ben donde. Venerdì sera l’Atalanta giocherà con l’obiettivo di proseguire una corsa europea che continua a vedere la Dea tenere dietro l’intera Milano calcistica e una nobile come la Fiorentina; e con 15 punti ancora in palio e un calendario che vede dopo la Juve Udinese, Milan, Empoli e Chievo, sarebbe un peccato fermarsi proprio sul più bello.

Ecco perché la Juventus ha in un pezzo del suo futuro l’avversario più temibile nel momento più delicato. Scherzi del destino in un’annata che potrebbe rivelarsi magica, ma dove per il momento i bianconeri ancora non hanno fatto nulla.