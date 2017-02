Gasperini carica l'Atalanta: "Non abbiamo pressioni, ma crediamo nell'Europa League"

" Non abbiamo la pressione che hanno altre squadre che concorrono con noi per arrivare in Europa. Non nascondiamo la nostra voglia, ma conosciamo il valore degli avversari e dovremo dimostrare se saremo capaci di giocarcela fino in fondo [Giampiero Gasperini a Radio Crc] "

Il tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini si è soffermato sull'obiettivo stagionale della sua squadra. "La cosa migliore è vivere il presente, senza pensare troppo al futuro”.

Poi un occhio alla sfida contro il Napoli, che potrà essere distratto dal pensiero del ritorno contro il Real Madrid: “Napoli-Real Madrid? Ho molta fiducia nel Napoli in Champions, il 3-1 non è favorevole, ma lascia aperta la porta dell’impresa che sarebbe straordinaria. Al di là delle motivazioni, spero che gli azzurri siano distratti da questa opportunità che dovranno giocarsi col Real Madrid. Mi aspettavo il Napoli così alto in classifica, per noi invece, è una novità. I nostri ragazzi sono stati fin qui straordinari e meritano di giocarsi questa partita in un grande ambiente importante come quello azzurro. Non abbiamo le ambizioni del Napoli, ma sarà bello sfidarli”.