Gasperini rinnova: tre anni più opzione per il quarto

Gian Piero Gasperini allunga il suo matrimonio con l'Atalanta. In una nota il club bergamasco annuncia di aver prolungato il rapporto di collaborazione con il tecnico: tre anni più opzione per un'altra stagione, sull'onda degli ottimi risultati prodotti nel campionato in corso.

" Mi sento fortunato dalla scelta fatta dal presidente l'anno scorso e quest'anno è un attestato di grande stima nei miei confronti, sono onorato e motivato a fare sempre di più. "

Entusiata anche il patron Antonio Percassi

Siamo felicissimi ed entusiasti del lavoro che Gasperini sta facendo, in sintonia con la società e la nostra proprietà.

Questo prolungamento di contratto getta le basi per un futuro solido più che mai, visto che l'Atalantia si è appena aggiudicata anche l'asta per la proprietà dell'Atleti Azzurri d'Italia.