Gattuso: "Orgoglioso di essere a casa, non voglio ragazzi che cazzeggiano"

Rino Gattuso torna al Milan. L'ex centrocampista guiderà la Primavera "per le prossime due stagioni sportive", fa sapere la società rossonera in una nota sul proprio sito ufficiale confermando la notizia già anticipata nei giorni scorsi. Il tecnico calabrese, reduce dall'esperienza con il Pisa, ha collezionato con la maglia del Milan 468 presenze, realizzando 11 gol in 13 stagioni.

" Sono felicissimo di questa occasione che mi è stata proposta da Mirabelli e dal Club. Torno a casa dopo 5 anni e affronterò questa nuova avventura con professionalità e la stessa grinta che mi ha contraddistinto, cercando di trasmettere ai ragazzi quelli che devono essere i valori di chi indossa la maglia rossonera "

Queste le parole dell'ad Marco Fassone: "Sono molto legato a Rino. E' un tassello professionale chiave per elevare la qualità di un asset fondamentale nel progetto Milan, ovvero la squadra Primavera - ha evidenziato - che è l'espressione significativa delle attività del settore giovanile rossonero". Gli fa eco il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. "Abbiamo fortemente cercato e voluto Rino Gattuso per affidargli questo ruolo. Gattuso non solo ha dimostrato di essere un allenatore preparato, ma è anche la persona giusta per trasmettere ai ragazzi della Primavera e all'intero Settore giovanile il senso di appartenenza ai colori rossoneri - ha spiegato - Nessuno meglio di lui, che al Milan ha trascorso 13 stagioni e fa quindi parte della storia di questa squadra, può rappresentare questi valori".

" Donnarumma? C'è poco da convincere. Gigi è importantissimo già adesso e ancora ha 20 anni di carriera. L'unico consiglio che posso dargli è che diventare una bandiera vale più di qualche millione. Io avrei potuto fare contratti migliori in carriera, ma per me ha sempre vinto il cuore. Non siamo tutti uguali, spero però che il ragazzo possa restare "

" I miei ragazzi dovranno capire che fare questo sport è un privilegio. Non mi piace gente che cazzeggia, si lavora in modo serio e concreto. Gli esempi? Ce ne sono tanti che indicherò ai miei ragazzi come esempi da seguire. Ho avuto la fortuna di giocare con Maldini, Costacurta, Albertini, punti di riferimento assoluti. Sono stati la fortuna del Milan per tanti anni. Bisogna saper tramandare questo spirito "