Genoa-Chievo: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-4-3): Lamanna; Munoz, Burdisso, Gentiletti; Lazovic, Veloso, Cataldi, Laxalt; Rigoni, Simeone, Palladino. All. Juric

Squalificati: Izzo, Pinilla

Indisponibili: Perin, Rubinho, Morosini, Taarabt

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Spolli, Dainelli, Gobbi; De Guzman, Radovanovic, Castro; Birsa; Pellissier, Inglese. All. Maran

Squalificati: –

Indisponibili: Meggiorini, Cacciatore, Sardo, Rigoni

STATISTICHE OPTA

Sfida numero 18 in Serie A tra Genoa e Chievo: i veneti conducono per otto vittorie a sei, completano il bilancio tre pareggi.

Dopo il pareggio nella prima sfida in casa del Genoa tra le due squadre in A (maggio 2009), ci sono state tre vittorie genovesi e quattro clivensi allo stadio Ferraris.

Il Grifone ha vinto solamente una delle ultime 17 partite in campionato (4N, 12P), subendo 40 reti nel parziale (2.4 in media a partita).

Il Genoa è la squadra di questo campionato con la striscia aperta più lunga di partite casalinghe senza vittoria in A (otto), in cui ha raccolto solamente tre punti.

Il Chievo ha perso gli ultimi cinque incontri in Serie A, non arriva a sei da ottobre del 2013.

Genoa e Chievo hanno perso nove gare nel girone di ritorno in A, solo Palermo e Pescara hanno fatto peggio in tale periodo (10 e 11).

Il Genoa ha segnato 11 reti nella prima frazione di gioco nel campionato in corso, nessuno ha fatto peggio; il Chievo è quart’ultimo in questa graduatoria con 13 reti realizzate nei primi tempi.

Escludendo i calci di rigore, il Genoa è la squadra che ha segnato meno reti da palla inattiva in questo campionato (due).

Valter Birsa, ex del match, è il giocatore che ha creato più occasioni (88) e fornito il maggior numero di assist da palla inattiva (11) in Serie A negli ultimi tre campionati (dal 2014/15 ad oggi).

Sergio Pellissier, che non segnava otto gol in una singola stagione di Serie A dal 2011/12, ha realizzato cinque reti in 13 sfide contro il Genoa in A: l’ultima risale a ottobre 2015 proprio allo stadio Ferraris.

La prossima sarà la presenza numero 300 per Nicolas Burdisso in Serie A.

