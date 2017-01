Genoa-Crotone: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-4-2-1): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Edenilson, Cataldi, Cofie, Laxalt; Rigoni, Ninkovic; Pinilla. All.: Juric

Squalificati: -

Indisponibili: Gakpé, Veloso, Perin, Biraschi

Crotone (4-3-3): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Capezzi, Crisetig, Stoian; Falcinelli, Trotta. All.: Nicola

Squalificati: Palladino (1)

Indisponibili: Tonev, Mesbah





STATISTICHE OPTA

Il Genoa ha vinto l’unico confronto nel massimo campionato contro il Crotone, nell’agosto scorso 3-1 ed ha perso una sola sfida contro la squadra calabrese in otto precedenti in Serie B, in trasferta nel maggio 2002: 3-4 (3V, 4N).

Il Genoa ha perso le ultime quattro partite di campionato: non arriva a cinque sconfitte di fila in Serie A da gennaio 2015.

Il Crotone non trova il gol dal 10 dicembre contro il Pescara: da allora tre partite senza reti (record negativo per i calabresi in campionato).

Un solo punto raccolto dai calabresi in trasferta in Serie A: solo il Darmstadt (otto sconfitte su otto) ha fatto peggio fuori casa in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

Il Crotone è la squadra della Serie A che in questa stagione ha subito più tiri nello specchio (123) e quella che in trasferta ne ha subiti di più nello specchio nei top-5 campionati europei (72).

Nessuna squadra ha utilizzato più giocatori del Genoa in questo campionato (27).

Il Crotone è la formazione che ha subito più reti su punizioni indirette o corner (11), ma nessuna ne ha realizzati meno del Genoa (due).

In questo campionato i calabresi hanno sempre perso quando sono passati in svantaggio (14 volte).

Giovanni Simeone è il più giovane giocatore ad avere segnato almeno sette reti in questa stagione in Serie A.

Solo Federico Fazio (130) ha effettuato più respinte difensive di Federico Ceccherini (129) in questa Serie A.

