Genoa in emergenza, infortuni per Cataldi e Rigoni

Genova, 24 gen. (LaPresse) - Genoa in emergenza a centrocampo. Luca Rigoni infatti si è dovuto fermare per "la presenza di un edema a livello del bicipite femorale della coscia sinistra", fa sapere in una nota la società ligure. Out anche il nuovo acquisto Danilo Cataldi, a cui "è stata diagnosticata una distrazione del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro".