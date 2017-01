Genoa, la Roma offre Alisson per sostituire Perin

Mattia Perin, dopo pochi minuti dall’inizio della partita contro la Roma, si è rotto il crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per questo motivo il Genoa deve intervenire il prima possibile sul mercato per sostituire il proprio portiere. Oltre Vito Mannone, l’altro nome è quello di Alisson.

Nella giornata di ieri la società rossoblù ha sondato il terreno per Vito Mannone, estremo difensore del Sunderland. Nonostante la pessima classifica della sua squadra, l’italiano ha sfoderato ottime prestazioni, dimostrandosi un portiere affidabile. Ma per ora siamo solo ai primi contatti.

Un altro nome per la porta genoana è quello del giallorosso Alisson. È stata proprio la società capitolina ad offrire il suo secondo portiere ai liguri. Il brasiliano, che per ora ha trovato poco spazio a Roma, solo in Europa League, potrebbe approdare al Genoa con la formula del prestito secco. Sarebbe un’ottima opportunità di crescita per il portiere romanista che avrebbe così modo di mettere in mostra le proprie qualità e fare l’esperienza necessaria per poi tornare alla base e aspirare a essere titolare.

La palla ora passa al Genoa che dovrà scegliere un sostituto all’altezza, anche se non sarà affatto facile.

di Tommaso Prantera