Genoa, Palladino: "Ringrazio il Crotone, sono tornato a casa"

Genova, 2 feb. (LaPresse) - "Ringrazio il Crotone per avermi permesso di tornare al Genoa. Non lo dimenticherò mai. Sono tornato a casa, ho ritrovato e riabbracciato tanti amici". Sono queste le prime parole di Raffaele Palladino rilasciate in conferenza stampa dopo il suo ritorno al Genoa. "Sono carico, non vedo l'ora di tornare a Marassi. Sono felice di lavorare con Juric - ha aggiunto elogiando l'allenatore croato - E' tosto, determinato. Scrupoloso sui dettagli. Come allenatore è stato una sorpresa incredibile".