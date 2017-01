Genoa-Roma: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-4-3): Perin; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Rigoni, Cofie, Laxalt; Ninkovic, Simeone, Ocampos. All.: Juric

Squalificati: -

Indisponibili: Gakpé, Veloso

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Rüdiger, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Perotti, Nainggolan; Dzeko. All.: Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Florenzi, Nura, Lobont, Manolas, Paredes, Salah

STATISTICHE OPTA

La Roma ha vinto otto degli ultimi nove incontri di Serie A col Genoa (1P), inclusi gli ultimi quattro.

Queste due squadre non hanno mai pareggiato da quando la Serie A assegna tre punti per la vittoria (1994/95) – l’ultimo pari risale al gennaio ’94, ultima sfida con la vecchia formula.

La Roma ha segnato 90 gol in Serie A nell’anno solare 2016, più di ogni altra squadra.

Inoltre, sempre nel 2016, i giallorossi hanno guadagnato 86 punti, eguagliando il loro record storico in un anno solare stabilito nel 2006.

Nel 2016 il Grifone ha vinto il 50% delle partite casalinghe in campionato (10 su 20) perdendo quattro volte, una delle quali proprio contro la Roma.

I giallorossi hanno segnato 27 gol nei secondi tempi, 10 di cui nel quarto d’ora finale di partita: due record nel campionato in corso.

I rossoblu hanno segnato due soli gol sugli sviluppi di una palla inattiva, meno di ogni altra formazione in questo torneo.

Il Genoa è la squadra più fallosa del campionato con 320 infrazioni, 41 delle quali sono state commesse dal neo bianconero Tomás Rincón, giocatore più falloso di questa Serie A.

Stephan El Shaarawy, che col Chievo ha interrotto il suo digiuno realizzativo più lungo in A con la Roma (sei partite), ha infilato la porta del Genoa nell’ultimo precedente al Ferraris lo scorso maggio.

Edin Dzeko non segna in trasferta in Serie A dal 26 ottobre scorso contro il Sassuolo (doppietta).

Giovanni Simeone d’altro canto ha firmato due doppiette nelle ultime tre gare giocate al Ferraris nel massimo campionato.

