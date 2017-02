Genoa-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-4-2-1): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Cofie, Cataldi, Laxalt; Hiljemark, Taarabt; Simeone. All. Juric

Indisponibili: Perin, Biraschi, Rigoni

Squalificati:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Antei, Letschert, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Aquilani, Duncan; Berardi, Matri, Politano. All. Di Francesco

Indisponibili: Biondini, Magnanelli, Gazzola, Missiroli, Lirola, Pomini

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

Bilancio equilibrato tra Genoa e Sassuolo: tre successi per parte e un pareggio nelle sette sfide tra queste due squadre in Serie A.

Genoa imbattuto in casa contro i neroverdi: per i liguri due vittorie inframezzate da un pareggio.

Le ultime quattro sfide di campionato tra le due squadre hanno visto quattro espulsioni: tre ai danni del Genoa, una per il Sassuolo.

Il Grifone non vince da sei turni di campionato (quattro sconfitte seguite da due pareggi), parziale in cui ha incassato in media 2.5 gol a partita.

Il Genoa ha subito sette gol nelle ultime tre gare casalinghe in Serie A, dopo che ne aveva concessi solo quattro nelle precedenti otto gare interne in questo campionato.

Prima della sconfitta con la Juve, il Sassuolo aveva raccolto sette punti nelle precedenti tre partite di campionato.

Il Sassuolo ha subito 14 gol nei primi 30 minuti di partita in questo campionato, più di ogni altra formazione.

Nello stesso periodo il Genoa ne ha incassati appena quattro – meglio solo il Crotone con tre.

I neroverdi hanno la terza miglior percentuale realizzativa della Serie A: 17.2% - appena inferiore solo a quelle di Cagliari e Juventus (17.4%).

Giovanni Simeone è il terzo più giovane giocatore dei cinque maggiori campionati europei ad aver raggiunto la doppia cifra di marcature in stagione, 10 gol – lo superano solo Dele Alli e Timo Werner (11 reti a testa), entrambi classe ’96.

Cinque le reti di Alberto Aquilani contro il Genoa in Serie A, almeno tre più che contro ogni altro club: tra queste, la sua unica tripletta nel campionato italiano, con la maglia della Fiorentina nel gennaio 2014.

