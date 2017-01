Genoa, si lavora per il ritorno in Italia di Taarabt

Il Genoa, dopo pochi giorni dall’apertura del mercato di gennaio, è una delle squadre più attive in questa sessione. Dopo aver ceduto Pavoletti al Napoli e Rincon alla Juventus, la dirigenza rossoblù sta lavorando anche a diversi movimenti in entrata.

Dopo aver chiuso per il ritorno di Mauricio Pinilla in rossoblù, la squadra del Presidente Preziosi sta lavorando anche per un secondo clamoroso colpo in attacco. La “pazza” idea della dirigenza rossoblù sarebbe quella di riportare in Italia il fantasista marocchino Adel Taarabt. Il centrocampista offensivo, attualmente in forza al Benfica, è finito nella squadra B del club lusitano per dissapori con la dirigenza delle Aquile. L’idea del Grifone sarebbe così quella di provare a rilanciare un giocare che si è perso in Portogallo, ma che ha fatto vedere ottime cose nella sua esperienza al QPR dal 2009 al 2013 e anche in quella al Milan nel 2014.

Nelle ultime ora il Genoa starebbe lavorando con il Benfica per definire il passaggio di Taarabt in rossoblù: la formula sarebbe quella del prestito per 18 mesi fino a giugno 2018, con il diritto di riscatto a favore della squadra del Presidente Preziosi. L’unico nodo rimane quello legato all’ingaggio di Taarabt, intorno ai 2 milioni di euro a stagione, a cui dovrebbe contribuire anche il Benfica.

Dopo aver limitato gli ultimi dettagli il trequartista di Fez potrebbe così passare dalle Aquile lusitane al Grifone rossoblù, ritornando in Italia e provando a rilanciarsi nuovamente in Serie A.

di Valerio Pennati (Twitter @ValerioPennati)

