Genoa, testa a testa Agazzi-Rubinho per il ruolo di portiere

Il Genoa ha trovato il sostituto di Perin. Dopo l’infortunio dell’estremo difensore genoano, la dirigenza ligure era alla disperata ricerca di un sostituto capace di potersi alternare con Lamanna e la scelta è ricaduta su Rubinho. L’ex portiere della Juventus ha già giocato con la maglia rossoblù dal 2006 al 2009 e sarebbe, appunto, in procinto di trasferirsi o meglio, di tornare, nella sua Genova che mai lo ha dimenticato.

Il giocatore 34 enne, trasferitosi al Como a fine 2016, si libererà dai lariani visto anche la procedura di fallimento societario che è in atto per la squadra lombarda e riabbraccerà i suoi vecchi tifosi già in questa finestra di mercato.

Il portiere brasiliano ha superato la concorrenza di Mannone, Agazzi e Alisson e, per trasferirsi al Genoa, dovrà aspettare solamente l’ok del curatore fallimentare del Como che sta gestendo tutta la pratica anche se dovrebbe essere solo una formalità. Rubinho è pronto per tornare nella sua Genova e per difendere i pali dei liguri, nel nome dello sfortunato Perin, che tutti sperano di rivedere in campo ancora più forte di prima.

di Michael Procopio (@Michael_Proc)

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi