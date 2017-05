Rigoni e Simeone fanno godere il Genoa: 2-1 al Torino e salvezza conquistata

Serviva una vittoria per ottenere la salvezza e puntualmente è arrivata. Il Genoa di Ivan Juric, sostenuto da un grandissimo Marassi, con un gol per tempo ha regolato il Torino di Sinisa Mihajlovic e si è guadagnato la permanenza in Serie A. Luca Rigoni e Giovanni Simeone hanno regalato tre punti d’oro al Grifone in una partita tirata, equilibrata, molto fallosa e con pochissime occasioni da rete. Il Genoa sale così a quota 36 punti, mentre il Torino resta fermo a 50.

La cronaca

Partita davvero povera di emozioni a Marassi. Dopo i primi trenta minuti di totale equilibrio e con pochissime occasioni da rete, la sblocca Luca Rigoni al 32' con un bell'inserimento sulla punizione tagliata da parte di Miguel Veloso. Nella ripresa il Genoa blinda subito la vittoria con il tap-in vincente sul disastro difensivo da parte della premiata ditta Hart-Moretti. Il Genoa non la chiude definitivamente e all'89 con un guizzo e con una deviazione di Miguel Veloso, il Torino accorcia le distanze con Ljajic. Dopo 4 minuti di recupero Guida fischia la fine: il Genoa è salvo!

La statistica chiave

Il Genoa ha sbloccato la partita con un gol su palla inattiva: i rossoblù sono la squadra di Serie A ad aver segnato di meno da questo tipo di situazioni. Quest'oggi, questo fondamentale poco sfruttato in stagione è servito a portare a casa i tre puntie e la salvezza.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Luca Rigoni: ringhia, corre, randella e segna il gol che regala la salvezza al Genoa. L’uomo di fidato di Juric, ancora una volta, non tradisce.

Il peggiore

Juan Iturbe: l’ex Roma è davvero un fantasma. Non la vede mai contro i difensori del Genoa e non riesce mai a rendersi pericoloso. Nemmeno l’aria di Torino è riuscito a rivitalizzarlo.

La dichiarazione

Giovanni Simeone: “Ci meritiamo questa salvezza, abbiamo sofferto molto per ottenere questo risultato. Nel calcio come nella vita ci sono momenti belli e brutti ma oggi abbiamo fatto bene e abbiamo ottenuto la vittoria. 12 gol? Questa è stata una stagione bellissima, devo ringraziare tutti: famiglia e compagni. Il futuro? Sono contento qui, ma ora non ci penso”

Il tabellino

Genoa (3-4-3): Lamanna; Biraschi (76’Ntcham), Burdisso, Gentiletti; Lazovic, Veloso, Cofie, Laxalt; Rigoni (62’ Munoz), Simeone (60’Pandev) Palladino. Allenatore: Juric.

Torino (4-3-3): Hart; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Avelar; Acquah (61’ Maxi Lopez) Baselli (17’Lukic) ; Iturbe (68’ Iago Falque), Ljajic, Boyé; Belotti. All: Lombardo

Reti: 32’ Luca Rigoni (G), 54’ Simeone (G), 89’ Ljajic (T)

Ammoniti: Rigoni (G), Rossettini (T), Acquah (T) Lukic (T), Ljajic (T), Miguel Veloso (G), Boyé (T)