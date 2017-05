Le pagelle di Genoa-Torino 2-1

===GENOA===

Eugenio Lamanna 6- Dopo la papera contro il Palermo, il numero uno del Genoa vive un pomeriggio di tranquillità. Incolpevole sul gol di Ljajic.

Davide Biraschi 6,5- Gioca bene sull'out di destra e dimostra di avere grande personalità nonostante la giovane età. (dal 76’ Ntcham 6- viene gettato nella mischia e prova a tenere palla: ingresso prezioso)

Nicolas Burdisso 7- Dalla parti del Padroncito non si passa: l'ex Inter e Roma è praticamente perfetto e insieme a Gentiletti disinnesca Belotti.

Santiago Gentiletti 6,5- Menno appariscente rispetto al compagno di squadra, non sbaglia quasi nulla e difende in maniera attenta.

Darko Lazovic 6- mobile e frizzante a destra, vince il duello con Avelar ma da uno con le sue qualità si pretenderebbe qualcosa di più.

Miguel Veloso 6- Dal suo piede nasce il gol dell'1-0 di Rigoni. Nel finale devia imparabilmente per Lamanna il pallone calciato da Ljajic. Partita più di sostanza che di qualità.

Isaac Cofie 6- Lotta a centrocampo e dà una grossa mano al meno mobile Miguel Veloso. Non demerita.

Diego Laxalt 6,5- Spina costante nel fianco di De Silvestri. L'uruguaiano ex Inter non molla mai ed è uno dei pochi a salvarsi in questa brutta stagione del Genoa.

Luca Rigoni 7- ringhia, corre, randella e segna il gol che regala la salvezza al Genoa. L’uomo di fidato di Juric, ancora una volta, non tradisce. (dal 62’ Munoz 6- aiuta i compagni a difendere il risultato. Non commette errori.)

Giovanni Simeone 6,5- Non sta benissimo e si vede. Il Cholito, però, ci mette l'anima e segna il gol della sicurezza, il suo dodicesimo stagionale: non male al suo esordio in Serie A. (dal 60’ Goran Pandev 6- Si sbatte in attacco ma non riesce a pungere.)

Raffaele Palladino 5,5- Mai pericoloso e poco d'aiuto a Simeone e Rigoni.

Ivan Juric 6,5- Se il Genoa ha ottenuto la salvezza, gran parte del merito è proprio il suo. I rossoblù ce l'hanno fatta con la forza del carattere, simile a quella del suo allenatore.

===TORINO===

Joe Hart 5,5- Il portiere inglese non è sicuro nell'uscita sul secondo gol di Simeone. Non una stagione da incorniciare per l'ex City.

Lorenzo De Silvestri 6- Laxalt è un osso molto duro ma l'ex Lazio e Sampdoria non si fa intimorire anche se non riesce mai a rendersi pericoloso in fase offensiva.

Luca Rossettini 6- Concede poco agli attaccanti del Genoa e fa meglio rispetto al compagno di reparto.

Emiliano Moretti 5,5- L'esperto difensore granata è complice di Hart nello sciagurato intervento che ha portato al 2-0 il Genoa. Da rivedere.

Danilo Fernando Avelar 5,5- Patisce sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Afriyie Acquah 5,5- Il centrocampista ghanese lotta su ogni pallone ma non è scattante come al solito (dal 61’ Maxi Lopez 5,5- l'ex Sampdoria viene sommerso dai fischi del Marassi. Non riesce mai a rendersi pericoloso.)

Daniele Baselli sv (dal 17’ Sasa Lukic 6- Entra a freddo e cerca di prendere in mano le redini del centrocampo con risultati alterni.)

Juan Iturbe 4,5- L’ex Roma è davvero un fantasma. Non la vede mai contro i difensori del Genoa e non riesce mai a rendersi pericoloso. Nemmeno l’aria di Torino è riuscito a rivitalizzarlo.(dal 68’ Iago Falque 6- fa un po' meglio rispetto al compagno di squadra e il Marassi gli regala qualche applauso visto il suo passato da ex)

Adem Ljajic 6,5- Il migliore dei suoi e non solo per il gol nel finale. Sempre guizzante e sul pezzo, ingaggia una sfida personale con tutta la difesa del Genoa: da solo, però, non è facile spuntarla.

Lucas Boyé 6- Lanciato da titolare prova a dare una scossa al Torino ma non è ben supportato dai compagni di squadra.

Andrea Belotti 5,5- Il Gallo questa volta non riesce a cantare e si fa prendere nella morsa del duo Burdisso-Gentiletti.

All Lombardo 6- Prende il posto dello squalificato Mihajlovic che lo dirige dalla tribuna. I cambi che fa sono anche giusti, peccato che i suoi oggi non siano scesi in campo.