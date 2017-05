Genoa-Torino: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-4-3): Lamanna; Biraschi, Burdisso, Gentiletti; Lazovic, Rigoni, Veloso, Laxalt; Palladino, Simeone, Pandev. Allenatore: Juric.

Squalificati: Izzo

Indisponibili: Perin, Orban

Torino (4-2-3-1): Hart; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Barreca; Baselli, Acquah; Iago Falque, Ljajic, Boyè; Belotti. Allenatore: Mihajlovic.

Squalificati:

Indisponibili: Zappacosta

STATISTICHE OPTA

Il Torino è la squadra contro cui il Genoa ha segnato più gol in Serie A, 132 in 89 precedenti.

I liguri hanno subito gol in tutti gli ultimi sette match contro i granata nel massimo campionato, ma hanno anche trovato la rete in sei di questi.

Rossoblu imbattuti da 13 confronti con il Torino a Marassi in Serie A (7V, 6N); l’ultima vittoria degli ospiti piemontesi risale infatti al settembre 1981.

Sono appena quattro i punti raccolti dal Genoa nell’arco delle ultime nove giornate di campionato: solo il Pescara (due punti) ha fatto peggio in questo parziale.

Prima del successo sull’Inter, i liguri non vincevano in casa da nove gare di campionato (3N, 6P).

Il Torino subisce gol da 17 gare di Serie A – la peggior striscia corrente nel massimo campionato – per una media esatta di due reti concesse a partita.

Le partite del Torino in questo campionato hanno visto complessivamente 126 reti (65 fatte dai granata, 61 subite), un primato nella Serie A 2016/17.

È dalla stagione 1958/59 che i granata non subiscono più di 61 gol in un singolo campionato di Serie A – in quell’occasione ne incassarono 72 e furono retrocessi.

Escludendo i rigori, il Torino è la squadra che ha segnato più reti su palla inattiva, 18, mentre il Genoa è quella che ne ha realizzati di meno, appena due.

Tutti gli ultimi tre gol del Genoa portano la firma di Goran Pandev, che ha inoltre segnato quattro reti in 11 match di Serie A contro il Torino – nessuno però negli ultimi sei.

Andrea Belotti non segna da quattro presenze in campionato: non arriva a cinque gare di fila senza trovare il gol in Serie A da novembre 2015.