Giallo Deulofeu: il Milan lo annuncia, l'Everton nega, il tweet sparisce

"Nessun accordo per Deulofeu". Il Milan ha già annunciato l'arrivo di Gerard Deulofeu, ma l'Everton non sembra d'accordo.

Secondo Sky Sports Uk, i dirigenti del club inglese non avrebbero preso molto bene l'annuncio arrivato via Twitter da parte del club rossonero. "La trattativa non sarebbe giunta a una conclusione positiva", riportano dall'Inghilterra.

In effetti, ora il Tweet del Milan è sparito e la situazione si fa intricata.