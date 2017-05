Giallo Totti: "Non è finita, l'anno prossimo continuo a giocare anche se non so dove"

La telenovela, evidentemente, non è finita. L’addio all’Olimpico nella serata di domenica potrebbe non essere stato l’ultimo capitolo nell’intricata vicenda dell’ultima stagione in giallorosso di Francesco Totti. Dopo mesi senza una presa di posizione ufficiale, il saluto alla Roma pareva chiudere automaticamente anche la sua carriera da calciatore. Il comunicato stampa con cui un anno fa veniva annunciato il suo prolungamento contrattuale, del resto, non lasciava margine al dubbio: “Totti terminerà la propria carriera con la Roma”. Adesso, però, è forse il caso di iniziare a nutrire qualche dubbio.

" Non è mica finita. Il prossimo anno continuo, dove non si sa. Continuo continuo, non so dove ma continuo. "

Sono bastate queste parole, immortalate in un video pubblicato da Sky Sport, per dare il via a un nuovo tormentone. Totti, nel corso della festa con famiglia e amici, non si è tirato indietro quando si è trattato di parlare del proprio futuro. E, tra il serio e il faceto, ha buttato lì una frase destinata a discutere. Avrà fatto sul serio? Difficile dirlo, certo è che già nelle settimane scorse si era prospettata un’ipotesi affascinante. Quella di chiudere la carriera a Miami, allenato dall’ex rivale cittadino Sandro Nesta. In serata, poi, sempre Sky ha sottolineato come l'entourage del giocatore avrebbe fatto sapere che si tratta soltanto di una battuta.

Monchi: "Ho chiesto a Totti di lavorare con me"

Della questione Totti aveva parlato in mattinata anche il nuovo direttore sportivo romanista. "Al discorso non ho pianto – ha dichiarato Monchi a Cadena Cope -, ma mi sono emozionato. Con Francesco ho intrecciato un bel rapporto. Ha dato tanto alla Roma, è stato molto emozionante. Per il suo futuro c’è un'offerta da parte del club e una da parte mia, perché può aiutarmi molto visto che sono un nuovo arrivato. Ma si prenderà il tempo necessario per decidere". Il dubbio, in sostanza, resta eccome.

Intanto, Totti entra nella Hall of Fame

Totti, nel frattempo, entra a far parte della Hall of Fame giallorossa. "Certa di interpretare la visione unanime dell'intera tifoseria e delle diverse commissioni succedutesi a partire dal 2012, l'AS Roma - si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale - porta così a 28 il numero degli hall of famers romanisti. Totti, che ieri contro il Genoa ha concluso la sua incomparabile carriera romanista con 786 presenze e 307 gol realizzati in competizioni ufficiali, è l'unico componente della classe 2017 della Hall of Fame e si aggiunge agli atleti già eletti a cadenza annuale a partire dalla costituzione di questa istituzione del Club". "Il nostro è naturalmente un riconoscimento al percorso di Francesco con la Roma, al contributo dato in campo e fuori fin dal 1989", ha dichiarato il presidente James Pallotta: "Si tratta di un tributo giusto, commisurato alla grandezza di uno tra i più grandi calciatori di ogni epoca", ha aggiunto.