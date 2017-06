Giovanni Simeone infiamma il mercato: ci prova anche la Fiorentina

Si comincia già ad infiammare questa sessione di mercato. Uno dei nomi più caldi è quello del Cholito Simeone, attaccante classe 1996 di proprietà del Genoa. L’argentino, figlio di Diego Pablo Simeone, grazie alle proprie prestazioni ha fatto drizzare gli occhi a molti club italiano, tra cui la Fiorentina.

I Viola, infatti, dovrebbero cedere uno tra Kalinic e Babacar: per questo si sarebbero già messi alla ricerca di un degno sostituto e tutti gli indizi portato all’attaccante di Juric. La concorrenza è tanta dato che il calciatore, come detto in precedenza, interessa a molti: tra queste c’è il Milan, con Fassone che sta cercando sul mercato una punta da regalare a Montella.

Una cosa è certa: il Genoa non lo lascerà partire facilmente. 12 gol nella prima esperienza in Serie A non sono sicuramente pochi, e per questo il suo cartellino è schizzato alle stelle. Chi lo vuole dovrà mettere mano al portafoglio..

di Claudio Rosa