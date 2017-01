Giro di attaccanti negli ultimi giorni: Sassuolo, Genoa e Samp in cerca di rinforzi

Mancano solo quattro giorni alla fine del calciomercato invernale e molte squadre sono ancora alla ricerca di un attaccante: Defrel è ormai un giocatore della Roma e quindi il Sassuolo avrebbe individuato in Paloschi il suo sostituto. Ocampos potrebbe approdare al Milan e il Genoa è alla ricerca di un eventuale alternativa offensiva.

Si prevede un valzer di attaccanti in queste ultime ore de mercato invernale: il Sassuolo avrebbe individuato in Alberto Paloschi il sostituto di Defrel. Il giocatore del Chievo ha sempre meno spazio a Verona e perciò la soluzione neroverde potrebbe essere una scelta gradita a lui. Il presidente Preziosi vorrebbe portare a Genova uno tra Giaccherini e Palladino con la partenza di Ocampos: il primo non ha trovato molto spazio al Napoli e per il secondo sarebbe un ritorno gradito per i grifoni. Dall’altra sponda di Genova, la Samp del presidente Ferrero è riuscita a risolvere la situazione Cassano (rescissione consensuale del contratto) e avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Palermo Quaison.

Il calciatore svedese potrebbe infatti decidere di lasciare la Sicilia dopo due stagioni e mezzo, dato che la situazione in casa Palermo è sempre più delicata e la possibile retrocessione dei rosanero potrebbe convincere il giocatore a trasferirsi in maglia blucerchiata. Alternativa a Quaison sarebbe invece l’ex-attaccante di Cagliari e Roma Victor Ibarbo. Il calciatore colombiano è attualmente in prestito al Panathinaikos, ma il Cagliari (che detiene il cartellino) potrebbe decidere di girarlo alla Sampdoria.

In casa Torino non si prevedono grandi colpi di mercato in questi ultimi giorni: la squadra di Mihajlovic ha già ingaggiato Iturbe dalla Roma, ma nonostante la gran disponibilità di attaccanti, potrebbe comunque decidere di trattenere anche Maxi Lopez, in modo da avere un’alternativa di esperienza quando dovesse mancare Belotti.