Giudice Sportivo: due giornate a Gasperini, una a Oddo, zero ad Allegri

Era particolarmente atteso il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo che, al termine della ventesima giornata di Serie A, era chiamato a pronunciarsi sulle situazioni parecchio spinose che hanno visto protagonisti parecchi allenatori del nostro campionato. Il verdetto di Gerardo Mastrandrea non mancherà di far discutere.

In squalifica, infatti, vanno soltanto Gian Piero Gasperini e Massimo Oddo. Il tecnico atalantino verrà fermato per due giornate (con ammenda di 5mila euro) per aver “protestato platealmente e reiteratamente nei confronti di una decisione arbitrale proferendo espressioni gravemente ingiuriose nei confronti del quarto ufficiale” ma anch per aver rincarato la dose nei confronti dell’arbitro Pairetto al momento dell’allontanamento. L’infrazione è stata rilevata dai collaboratori della procura federale e Gasperini paga per una recidiva.

Oddo, invece, verrà sospeso per una sola giornata (senza ammenda) per aver protestato con frasi irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara di Pescara-Napoli. Domenica pomeriggio era stato allontanato anche Simone Inzaghi, ma il mister laziale andrà soltanto in ammonizione con diffida per proteste plateali e atteggiamento irrispettoso.

Sempre diffida (ma con ammenda di duemila euro) per Sinisa Mihajlovic, che al termine di Torino-Milan 2-2 ha colpito violentemente il backdrop per le interviste a bordocampo. Anche nel caso del tecnico granata, l’infrazione è stata rilevata dai collaboratori della procura federale.

E Massimiliano Allegri? Le sue frasi rivolte al quarto uomo di Fiorentina-Juventus 2-1 hanno fatto discutere da domenica sera in avanti, ma non sono state rilevate dagli organi federali. Pertanto, non vi è menzione dell’allenatore bianconero nel comunicato stampa del giudice sportivo. E nemmeno la squalifica...