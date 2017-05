Giudice sportivo: due turni di squalifica a Strootman, una giornata a Muntari

Un verdetto che farà discutere. Il comunicato del Giudice Sportivo relativo alla 34esima giornata di Serie A passerà già alla storia per essere stato uno dei più attesi di sempre. E lo farà doppiamente per le decisioni in esso contenute. La prima è la squalifica di Kevin Strootman, punito con la prova televisiva per la simulazione sull’intervento di Wallace che ha indotto l’arbitro Orsato a fischiare un rigore alla Roma nel derby di domenica scorsa. La seconda notizia, invece, è lo stop a Sulley Muntari, reo di aver lasciato il campo a Cagliari per via degli insulti razzisti ricevuti dalle tribune. Statene certi, ne parleremo a lungo.

La simulazione di Strootman

Il centrocampista olandese è stato squalificato per via di quanto accaduto sul finale di primo tempo del derby di domenica. Un tuffo plateale in area biancoceleste, poco dopo un intervento di Wallace. L’arbitro Orsato – così come gli assistenti – sono stati tratti in inganno e hanno fischiato il penalty a favore della Roma trasformato da Daniele De Rossi. Ma, a termini di regolamento, è entrata in gioco la prova tv, utilizzabile nei casi di “condotta antisportiva”. Un comportamento che, se ravvisato dal Giudice Sportivo, comporta automaticamente due giornate di squalifica. Proprio quelle comminate a Strootman con la squalifica odierna.

Onu: "Muntari, ispirazione per tutti sui diritti umani"

Se in Italia è stato un comportamento da squalifica, per l’Alto Commissario per i diritti umani dell’Onu, Zeid Ra'ad al-Hussein, si tratta di un esempio. “Muntari è stato un’ispirazione per tutti noi sul tema dei diritti umani”, ha dichiarato invitando la FIFA a prestare maggiore attenzione al persistente problema del razzismo nelle partite di calcio. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite ha poi annunciato che parteciperà ad un incontro internazionale per diffondere il messaggio che "il razzismo e le espressioni di fanatismo non devono essere tollerate nei grandi eventi sportivi". Quindi ha ricordato il recente caso, da lui definito "estremamente allarmante", accaduto in Ucraina, dove i tifosi della Dinamo Kiev hanno indossato abiti del Ku Klux Klan ed esposto svastiche.

Sulley Muntari of Pescara reacts during the Serie A match between Cagliari Calcio and Pescara Calcio at Stadio Sant'Elia on April 30, 2017 in Cagliari, Italy.Getty Images

Ma la squalifica è inevitabile

In realtà, la squalifica del ghanese era inevitabile. L’arbitro Minelli della Sezione di Varese ha richiamato più volte il giocatore del Pescara, visibilmente alterato per le offese ricevute dagli spalti, finché le proteste sono diventate talmente plateali da meritare il cartellino giallo. Il centrocampista ha quindi preso la via degli spogliatoi e il regolamento (secondo la Regola 12 “Falli e scorrettezze”) prevede che un calciatore che abbandona intenzionalmente il terreno di gioco debba essere considerato espulso. Tecnicamente la squalifica, così motivata "doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara, e per comportamento non regolamentare in campo perché abbandonava il terreno di giuoco senza autorizzazione del Direttore di gara (provvedimento comunicato al capitano della Soc. Pescara)", è ineccepibile. Nessun provvedimento sanzionatorio, invece, nei confronti della Società Cagliari con la seguente motivazione:

" Considerato che i pur deprecabili cori di discriminazione razziale sono stati percepiti nell’impianto in virtù anche della protesta silenziosa in atto dei tifosi (come segnalato dagli stessi rappresentanti della Procura federale) ma, essendo stati intonati da un numero approssimativo di soli dieci sostenitori e dunque meno dell’1% del numero degli occupanti del settore (circa duemila), non integrano dunque il presupposto della dimensione minima che insieme a quello della percezione reale è alla base della punibilità dei comportamenti in questione, peraltro non percepiti dagli Ufficiali di gara (come refertato dall’Arbitro), a norma dell’art. 11, comma 3, CGS "

