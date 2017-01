Giuntoli in Inghilterra per trattare la cessione di Gabbiadini al Southampton

La chiusura del calciomercato è sempre più vicina e l’obiettivo primario in casa Napoli è sicuramente la cessione di Manolo Gabbiadini. L’attaccante italiano è ormai fuori dai piani del tecnico Sarri e, con l’arrivo di Pavoletti e l’imminente rientro di Milik, gli spazi per lui si ridurrebbero drasticamente. Il Napoli però non è disposto a vendere il giocatore in Italia e rischiare così di rinforzare qualche concorrente. Per questo negli ultimi giorni si sarebbe fatta sempre più calda la pista inglese: su Gabbiadini c’è, infatti, il forte interesse del Southampton, pronto ad offrire 19 milioni di euro, compresi alcuni bonus abbastanza difficili da raggiungere. Il ds Giuntoli così nelle ultime ore è volato in Inghilterra per trattare direttamente con il Southampton la cessione del 26enne ex doriano. La richiesta di De Laurentiis è di almeno 20 milioni di euro, anche con l’inserimento di alcuni bonus, ma facilmente raggiungibili.

