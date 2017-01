Gonzalo Higuain: "Juventus, dimostrerò che valgo davvero 90 milioni"

Gonzalo Higuain è stato l’acquisto più costoso della storia della Juventus, il quarto acquisto più costoso della storia del calcio mondiale dopo Pogba, Bale e Cristiano Ronaldo. Parafrasando una celebre frase dell’Uomo Ragno si potrebbe dire che da grandi valutazioni derivano grandi responsabilità e proprio il Pipita, in un’intervista al magazine canadese Soccer 360 Magazine, non nega che i 90 milioni di euro che la Juve ha speso per strapparlo al Napoli sono un bel fardello ma anche uno sprone per dimostrare di valere tutti quei soldi…

" Voglio dimostrare alla Juve che valgo la cifra che hanno pagato per me. Questo significa vincere trofei adesso che siamo nella parte più importante della stagione. Spero di essere protagonista delle vittorie. Ovviamente la Champions è l'obiettivo primario. Sappiamo che è una competizione difficile, ma dobbiamo crederci e provare a vincerla. La fase a gironi è una cosa, ma quando iniziano gli scontri diretti sai che non sei poi così lontano dalla finale. Le rivali principali saranno Barcellona e Real Madrid, che hanno vinto di recente e continuano a essere forti, ma ovviamente anche il Bayern Monaco. Credo poi che anche il Manchester City, con Guardiola, abbia le sue chance. "

Higuain in questi sei mesi di militanza alla corte della Vecchia Signora è rimasto impressionato dalla mentalità e dalla voglia di vincere che tutti gli elementi hanno e perseguono…

" La prima cosa che ho notato alla Juventus è stata l'etica del lavoro. Nonostante tutti i successi i giocatori non finiscono mai di migliorarsi, questo continua a renderli una squadra di grande successo. Vincere non può mai diventare noioso, è nel dna di un club come la Juve ed è quello che ci si aspetta. "

Buffon santo, Messi è il numero uno

Higuain, che ammette di adorare la piazza e di essere uno che non disdegna fare qualche scherzo ai compagni nello spogliatoio, ha speso parole importanti anche per due leggende con cui ha la fortuna di giocare alla Juve e in Nazionale, Gigi Buffon e Leo Messi…

" Gigi io lo definisco l'uomo dei miracoli. Alcune parate che fa sono semplicemente impossibili. È un giocatore eccezionale, ma è anche un esempio da seguire per tutti i giocatori bianconeri. Messi? Non serve parlare dell'importanza di Leo, è il migliore del mondo. Il passo indietro dopo il ritiro annunciato significa soltanto che tornerà ad aiutare la nazionale a raggiungere i suoi obiettivi. "