Grazie anche all'arbitro, la Sampdoria continua a vincere: battuto il Bologna 3-1

Incredibile quanto nel calcio un episodio possa cambiare l'esito di un incontro. Il "pomo della discordia" arriva al minuto numero 79': cross di Bereszynski che colpisce sul fianco Pulgar. L'arbitro non ha dubbi, vede il fallo di mano e concede il rigore. L'episodio naturalmente cambia la partita e porta al successo i padroni di casa. Il Bologna però gioca bene per tutto il match, andando in vantaggio nei primi minuti e difendendosi senza grossi patemi. Anzi, la squadra di Donadoni va vicino al raddoppio in ben due occasioni, colpendo due legni con Donsah e Verdi, mentre i pericoli dalle parti di Da Costa praticamente non se ne vedono. Il penalty invece cambia tutto: Muriel dal dischetto non sbaglia, un minuto dopo Schick mette a segno il 2-1, il terzo gol arriva 5 minuti dopo.

E' un gran peccato per il Bologna. I felsinei perdono ancora per la terza volta di fila, ma questa è una sconfitta totalmente diversa, soprattutto immeritata. Fino al minuto 79' i rossoblu si difendono con ordine, senza patemi, chiudendosi egregiamente nella propria metà campo. Poi l'episodio controverso e la grande delusione per una vittoria sfumata per un errore arbitrale dopo una buona prestazione.

Dall'altra parte si festeggia la terza vittoria consecutiva e ben 33 punti in classifica. Un successo non certo da scrivere negli annali, ma sicuramente bisogna ammette quanto la squadra blucerchiata sia stata brava ad approfittare del momento di difficoltà e di sconforto degli avversari, colti alla sprovvista dal gol subito. I problemi comunque continuano ad esserci: l'attacco fatica a segnare, Quagliarella si danna l'anima spesso senza successo, mentre continua a farsi notare Schick, a segno ancora da neo entrato.

Sampdoria's players celebrate after winning the Italian Serie A football match AC Milan vs Sampdoria at "San Siro" Stadium in Milan on February 5, 2017.Eurosport

La cronaca

Giampaolo continua a puntare sul "tridente" Muriel-Quagliarella con Bruno Fernandes a supporto. Donadoni deve rinunciare a Gastaldello nel riscaldamento, al suo posto Oikonomou. Ma la sfortuna ci vede benissimo e dopo pochi minuti anche Maietta si fa male, sostituito da Mbaye.

La Samp inizia bene spingendo sulle fasce, ma Muriel davanti al portiere la mette clamorosamente fuori dopo soli 4 minuti. Dall'altra parte Donsah in mischia va col destro a botta sicura da pochi passi, ma la sfera si scaglia sul palo. Al 18' arriva il gol, e a segnarlo è il solito Dzemaili con una sassata dal limite dell'area sotto l'incrocio dei pali. 1-0 Bologna.

Da qui in poi la partita cambia. La Sampdoria attacca a testa bassa, schiacciando gli avversari nella propria metà campo. Donadoni è furioso per come si abbassano i suoi, la verità però è che gli ospiti si difendono con grande ordine, vogliosi di tornare alla vittoria dopo le due sconfitte di fila. Senza grossi scossoni si arriva alla fine del primo tempo.

La ripresa comincia sulla falsariga del primo tempo: i blucerchiati continuano ad attaccare ma Da Costa passa comunque una serata abbastanza tranquilla. Muriel e Quagliarella spingono ma sono innocui negli ultimi 15 metri. Solo Bruno Fernandes impegna l'estremo difensore da due passi servito dallo splendido tacco di Quagliarella al 55'. Il fortino del Bologna tiene egregiamente, sino al minuto 79' con il cross di Bereszynski e il finto fallo di mano di Pulgar. Le proteste sono veementi, dal campo alla panchina, ma l'arbitro non ha dubbi e concede il penalty. Muriel sul dischetto non sbaglia e trova il pareggio.

I rossoblu crollano e la Samp dilaga: prima Schick e poi l'autorete di Mbaye regalano il successo alla Samp, mentre uno sconsolato Donadoni prova a ridare morale ai suoi gocatori. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro mette fine alle ostilità.

Il Tweet da non perdere

La statistica chiave

Terza vittoria di fila per la Sampdoria, cosa che non accadeva da Marzo 2015. Tre sconfitte consecutive per il Bologna, non accadeva da aprile 2016.

Il migliore

Patrik SCHICK: Continua il suo momento estremamente positivo, confermandosi come giocatore utilissimo a partita in corso. Trova il gol del vantaggio, propizia la terza segnatura. Cambia la partita.

Il peggiore

Marios OIKONOMOU: Messo in campo allo sbaraglio, fatica subito su Muriel nel primo tempo. Complicata anche la partita con Quagliarella. Fortunato che i due non siano in gran giornata.

TABELLINO

SAMPDORIA (4-1-3-2): Viviano; Skriniar, Silvestre, Bereszynski, Regini (dal 46' Djuricic), Torreira, Fernandes (dal 56' Schick), Linetty (dal 46' Dodò), Praet, Muriel, Quagliarella.

BOLOGNA (4-3-2-1): Da Costa, Torosidis, Maietta (dal 13' Mbaye), Oikonomou, Masina, Pulgar, Donsah, Dzemaili, Verdi (dall'84' Di Francesco, Krejci, Destro (dal 44' Sadiq).

GOL: Dzemaili (B), Muriel (S), Schick (S), Aut. Mbaye (S)

AMMONITI: Maietta (B), Mbaye (B), Schick (S), Torosidis (B),

ESPULSI: Nessuno.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna