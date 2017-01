Guai fisici per Mario Lemina in Coppa d'Africa: rischia due-tre settimane di stop

Mario Lemina rischia uno stop di due settimane. Il centrocampista della Juventus, impegnato in Coppa d'Africa con la nazionale del Gabon, è alle prese con un problema alla schiena, come rende noto BeIN Sports. Il giocatore era uscito anzitempo dalla sfida di sabato contro la Guinea-Bissau, terminata 1-1 e oggi non ha preso parte al match con il Burkina Faso, concluso con lo stesso risultato.

Pjaca: "Devo ritrovare il ritmo partita ma voglio aiutare squadra a vincere"

"Sono felice, è bello essere tornato, la gamba non mi fa più male, ora devo lavorare per trovare il ritmo partita". Marko Pjaca si racconta dopo il rientro in campo. L'attaccante croato, uno dei nuovi volti stagionali della Juventus, è reduce da un infortunio al perone ed è a disposizione di Massimiliano Allegri. "Sono orgoglioso delle parole del mister su di me - ha spiegato ai microfoni di JTV - io penso a impegnarmi il più possibile per farmi trovare pronto, e ovviamente di giocare il più possibile. Il campionato italiano è difficile, specie nella ricerca degli spazi, devi fare molto movimento". Pjaca ha poi parlato degli obiettivi di squadra. "Vogliamo vincere lo scudetto, la Coppa Italia e andare più avanti possibile in Champions League". Prossimo impegno dei bianconeri, la sfida con la Lazio. "Sarà importante ricominciare nel modo migliore. Saremo davanti al nostro pubblico che regala sempre una grande atmosfera, dovremo concentrarci su quello che sappiamo fare, preparare bene il match e, ovviamente, vincere".

Orsolini: "Che emozione arrivare alla Juve, l’obiettivo è crescere e impormi"

"Contento? Sì sicuramente. Adesso manca l'ufficialità, ma penso che sia tutto fatto. E' una bella emozione, perché è un grande club, la squadra che in questo momento sta facendo bene in Italia e si deve confermare in Europa. E' un trampolino di lancio e spero di far bene". Così Riccardo Orsolini, attaccante dell'Ascoli, ha commentato il prossimo passaggio alla Juventus. Prima di approdare nelle file della squadra torinese, il 19enne giocatore resterà in prestito ai marchigiani fino a giugno. "Penso di potermi giocare le mie carte", ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. "Per adesso devo fare un passettino alla volta. Innanzitutto proverò ad affermarmi con la Juve, poi adesso quello che deciderà la società lo prenderemo di buon grado". "Messaggi da qualcuno della Juve? No, ancora no. Non ho avuto la possibilità di parlare con nessuno, conoscerò pian piano tutti", ha continuato Orsolini, che era nel mirino di molte big. "Se sento la pressione? Sinceramente fa piacere l'interesse di tutte queste squadre, ma resto concentrato e penso a finire la stagione ad Ascoli. Penso a guadagnarmi la fiducia della Juve che mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra e poi quello che verrà sarà tutto di guadagnato". Infine, Orsolini ha confessato che "sarebbe un sogno giocare in quello stadio, magari anche con la maglia della nazionale, chissà".