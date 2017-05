Guardiola esce allo scoperto: "Donnarumma ha qualità impressionanti, è un top"

" Donnarumma? Stiamo parlando di un portiere top in via definitiva. Ha solo 18 anni, ma ha delle doti e delle qualità impressionanti". "

Parole e musica del tecnico del Manchester City Pep Guardiola nella conferenza stampa di preparazione alla sfida con il West Bromwich Albion. Dichiarazioni che in queste ore stanno destando parecchio scalpare: l’ex comandante del Barcellona è uscito allo scoperto.

Nella sponda sky blue di Manchester Guardiola non sarebbe l’unico estimatore del giovane prodigio rossonero: secondo il Daily Mail infatti il City - non proprio entusiasta per le prestazioni di Bravo e Caballero e per l'imminente ritorno alla base di Hart - sarebbe pronto ad offrire 35 milioni di euro per arrivare al giocatore, cui andrebbe un lauto ingaggio superiore ai 4 milioni di euro a stagione. Il ragazzo non ha ancora firmato il rinnovo con il Milan e i tifosi rossoneri sono sempre più preoccupati riguardo il futuro di "Gigio", al momento il calciatore più rappresentativo del Diavolo. Quale sarà la prossima mossa del super procuratore Mino Raiola?