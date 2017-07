Hakan Çalhanoğlu è atterrato a Milano: domani le visite mediche, è il sesto colpo del Milan

Come per Andre Silva, il giorno cruciale è la domenica: Hakan Çalhanoğlu è atterrato da pochissimo all'aeroporto di Milano Linate, pronto ad iniziare la sua avventura al Milan. Dal rossonero del Bayer Leverkusen a quello del Milan, per il fantasista turco è pronto il salto di qualità. Il Milan, pronto dunque ad ufficializzare il sesto colpo in attesa di Andrea Conti, lo pagherà circa 20 milioni più 4 di bonus. Il giocatore firmerà per quattro anni di contratto e percepirà 2.5 milioni di euro più bonus a stagione. Lascerà alle 16 l'albergo per recarsi immediamente a Milanello per sottoporsi ai test fisici e poi, nella mattinata di domani (ore 7.30), sarà alla clinica La Madonnina per le visite mediche di rito, prima di recarsi a Casa Milan per la firma del contratto che lo legherà al Milan. Nel pomeriggio è arrivato anche il saluto ufficiale da parte dei profili social del Milan.

Alla Bild, testata tedesca, il turco ha rilasciato queste parole:

" Voglio ringraziare il Bayer Leverkusen, la dirigenza e i tifosi per questi tre anni meravigliosi, ora guardo avanti per una nuova sfida "