Hamsik, Nainggolan, Kroos: qual è il centrocampista più forte del Mondo?

La doppietta contro l’Inter e la super prestazione del Meazza dell’altra sera ci ha lasciato un dubbio. Ma Nainggolan è il miglior centrocampista d’Europa? Statistiche alla mano, il belga è sicuramente uno dei più forti ma è in buona compagnia se consideriamo anche altri giocatori come un certo Hamsik o Kroos. Salgono nelle gerarchie Verratti e Pogba (dopo un avvio comunque difficile al Manchester United). Anche qualche assenza in questa classifica: il Barcellona non ha più il miglior centrocampo del Mondo? E la Juventus?

Hamsik devastante in avanti

Tanti i centrocampisti presi in esame, ma calcolando tutti i parametri troviamo un Hamsik devastante. Il Napoli si gode il suo capitano che è ormai vicinissimo a raggiungere Maradona al primo posto della classifica marcatori di tutti i tempi per gli azzurri (in tutte le competizioni). L’ex Brescia è stato decisivo fino a questo momento in campionato con 10 gol e 7 assist che hanno portato punti pesantissimi alla squadra di Maurizio Sarri. Non solo, Hamsik è uno dei giocatori con più carattere nel Napoli, oltre a distinguersi per una percentuale di precisione passaggi molto interessante (88,6%) e una spiccata dote a creare occasioni da gol (55 chance create in campionato).

Marek Hamsik Napoli Pescara 2017LaPresse

Nainggolan sempre decisivo

Decisivo, nel nostro campionato, anche il belga. Il romanista porta in dote gol pesanti, 9 reti tra cui quelle nel derby contro la Lazio, il gol partita contro il Milan e una fantastica doppietta contro l’Inter. Non solo, 2 assist, 25 palle recuperate e 39 occasioni create. Se parliamo di completezza, il centrocampista giallorosso resta uno dei migliori d’Europa con la Roma che farà davvero fatica a trattenere il classe ’88 anche per la prossima stagione.

" Radja NAINGGOLAN - In questo momento è il miglior giocatore del campionato italiano: apre le marcature con siluro sotto il sette, buca i guantoni di Handanovic dopo aver stra vinto il duello fisico con Gagliardini e autografa il raddoppio. Portentoso mix di forza fisica, propensione alla battaglia e abilità tecnica. Un giocatore così non esiste sicuramente in Italia, in Europa chissà…Letale. [Le pagelle di Inter-Roma di Paolo Pegoraro] "

I migliori centrocampisti del Mondo:

Giocatore Minuti giocati* Gol Assist Cartellini % Precisione passaggi Palle recuperate Occasioni create Marek Hamsik 2110 minuti 10 7 1+0 88,6% 13 55 Radja Nainggolan 2065 minuti 9 2 2+0 77,9% 25 39 Toni Kroos 1615 minuti 1 9 5+0 92,3% 24 55 Paul Pogba 2160 minuti 4 3 7+0 85,4% 28 46 Marco Verratti 1369 minuti 2 4 5+0 88,3% 15 27 Arturo Vidal 1219 minuti 3 1 3+0 88,3% 39 14 Luka Modrić 1124 minuti 1 2 1+0 89,2% 24 19 N'Golo Kanté 2239 minuti 1 / 6+0 88,2% 60 16

*statistiche nei rispettivi campionati

**statistiche whoscored.com

Precisione e occasioni da gol create, spazio a Kroos

Non solo Serie A. In giro per l’Europa c’è un certo Toni Kroos che segnerà pochi gol (1) ma porta in dote al Real Madrid ben 9 assist. Il tedesco è il più preciso se parliamo di passaggi ed è il giocatore con più occasioni create insieme ad Hamsik. L’ex Bayern Monaco è il signore del centrocampo e anche il classe ’90 si merita un posto nella classifica dei giocatori più decisivi del Mondo.

Toni Kroos will mit Real MadridImago

Gli altri

E gli altri? Non stanno a guardare… Un certo mister 105 milioni ci ha messo un po’ a carburare ma Pogba sta crescendo nel Manchester United, come il resto della squadra di Mourinho. Ci sono gol, assist, e una serie interessante di occasioni create: il francese ha cominciato anche a difendere con ordine davanti alla difesa, scalando la classifica dei giocatori più completi e più forti del Mondo. Scala le gerarchie anche Verratti che in termini di precisione e occasioni create sta crescendo anche se è ancora acerbo nel difendere e in zona gol. Solito alto rendimento di Vidal, per non parlare di Modrić e di Kanté, vero valore aggiunto del Chelsea di Conte.