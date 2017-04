Harakiri Genoa, il Chievo fa festa in rimonta: rossoblù a 5 punti dalla retrocessione

Il Genoa non sa più vincere e vede in bilico, come mai in stagione, la permanenza in Serie A. Nella gara più importante dell’anno: contro un Chievo già salvo e reduce da cinque sconfitte consecutive, i ragazzi di Juric rimediano l’ennesima figuraccia davanti al proprio pubblico, furioso ed esasperato da una squadra che nella ripresa si è smarrita e non ha mostrato gli attributi. Padroni di casa che nel primo tempo, sbagliano un rigore con Simeone e la sbloccano con Pandev al 43’. Nella ripresa però i rossoblù subiscono la rimonta clivense, immobilizzati anche dal lancio di fumogeni della gradinata nord: due incornate di Bastien e Birsa, fra il 60’ e il 70’, beffano Lamanna e condannano la squadra di Juric alla quinta sconfitta nelle ultime sei giornate. I rossoblù con questo risultato si fanno rosicchiare un punticino dal Crotone (ora a -5) e dovrà provare ad assicurarsi la salvezza nelle prossime 4 sfide contro Inter, Palermo, Torino e Roma.

La cronaca

Parte bene il Genoa che, spinto da un volitivo Laxalt, inizia ad inanellare angoli e a mettere qualche patema alla retroguardia di Maran. Serve però il classico episodio ad accendere una gara sostanzialmente equilibrata, Pandev fa un tunnel a Cesar e crolla a terra dopo un contatto col difensore veronese, Per Pairetto è rigore, sul dischetto va Simeone che però calcia il penalty incredibilmente fuori. Il Genoa fatica a riprendersi, nonostante il Chievo non si faccia mai vivo dalle parti di Lamanna, ma in chiusura di primo tempo trova comunque la rete del momentaneo 1-1: verticalizzazione di Veloso per Laxalt che pesca il rimorchio di Pandev che da due passi batte Sorrentino, spianando la strada ai rossoblù.

Nella ripresa, Pairetto è costretto per due volte ad interrompere la partita per un fitto lancio di fumogeni dalla gradinata nord: la sosta blocca i ragazzi di Juric che paralizzati dalla paura, vengono presi a sberle da un Chievo rinsavito. Su un perfetto contropiede, Bastien (marcato in maniera approssimativa da Munoz, incorna il cross di Castro e batte Lamanna al 60’. Non è finita perché al 70’ gli ospiti completano la rimonta sempre di testa con Birsa, che devia un cross di Gobbi da sinistra. Juric prova a dare la carica e cambiare il match ma non riesce a creare che una chance con Laxalt per il 2-2. Finisce con i fischi di Marassi, che ora teme veramente per una salvezza che sembrava blindata ma probabilmente non lo è più.

Il migliore

Valter Birsa (Centrocampista Chievo) Dopo un primo tempo sottotono, il trequartista sloveno si ridesta nella ripresa e suona la carica: giocate di qualità, cambi di fronte esaltanti e un gol dell’ex che inguaia il Genoa e mette fine al momentaccio della squadra di Maran.

Il peggiore

Giovanni Simeone (Attaccante Genoa): Il ‘Cholito’ si sbatte ma sbaglia l’occasione che avrebbe potuto mettere in discesa il match e blindare definitivamente la salvezza. Quel penalty calciato inopinatamente in curva, grida vendetta e certifica la crisi di rendimento di un ragazzo che non ha l’esperienza per reggere da solo il peso dell’attacco di una squadra che lotta per la salvezza in Serie A.

La statistica chiave

0 – Le vittorie del Genoa a Marassi nel girone di ritorno. I rossoblù sono l’unica squadra della massima serie a digiuno di successi davanti al pubblico di casa. L’ultimo successo della formazione rossoblù risale al 15 dicembre 2016, Genoa-Fiorentina 1-0.

Il tweet da non perdere

Tabellino

Genoa 1

Chievo 2

GENOA (3-4-3): Lamanna; Munoz (87’ Pellegri), Burdisso, Gentiletti; Lazovic (77’ Hiljemark), Rigoni, Veloso, Laxalt; Pandev (87’ Ninkovic), Simeone, Palladino. All. Juric

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Dainelli (17’ Spolli), Cesar, Gobbi; Castro, Radovanovic, Izco; Bastien, Birsa (82’ De Guzman); Inglese (65’ Pellissier). All. Maran

Arbitro: Pairetto di Torino

RETI: 43’ Pandev, 60’ Bastien, 70’ Birsa

NOTE: Ammoniti: Radovanovic, Gobbi, Depaoli, Laxalt. Espulso al 91’ Depaoli per doppia ammonizione.